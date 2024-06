Pasajul din Bucuresti care va fi construit in 11 ani. In cel mai bun caz

Constructia la Pasajul Ciurel din Bucuresti a inceput in 2007 si se pare ca se va termina abia in 2018. Cel putin, acesta este cel mai nou termen avansat de primarul ales al Capitalei, Gabriela Firea, care a facut miercuri o vizita pe santier.

"In acest moment, lucrarea este finalizata doar in proportie de 12,8%, ultimul termen fiind 2018", a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Contractul de executie pentru pasajul de 17 km a fost semnat cu asociatia JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct - Tehnologica - Proiect Bucuresti in octombrie 2007, aminteste edilul ales.

"Lucrarea trebuia finalizata in 2012, dar, pentru ca lucrurile nu au fost stabilite foarte clar de la bun inceput, a urmat un sir lung de amanari si intarzieri.

Protestele oamenilor din zona care nu au fost consultati, procesele in instanta, anularea unor acte administrative tot in instanta, exproprieri facute in pas de melc, lipsa unui PUZ, toate acestea au dus la situatia de fata", asa explica Firea intarzierile de ani de zile ale acestui proiect, care "vizeaza penetratia si racord Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti - Pitesti, un sistem rutier de tip drum expres - o alternativa la Bulevardul Iuliu Maniu, cel mai poluat din Europa".

Pana in 2018, autoritatile trebuie sa rezolve situatia exproprierilor. Iar constructorii au de facut sapaturi, in cautarea retelelor edilitare, a caror amplasare e inca un mister.

In tot acest timp, soferii din Capitala isi vor testa in continuare nervii.

Potrivit bugetului Capitalei pe 2016, pentru penetratia Splaiul Independentei - Ciurel sunt alocati 40 milioane de lei.

