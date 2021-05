Perchezitii in Capitala la persoane banuite de proxenetism. 15 suspecti au fost retinuti

Actiunea a beneficiat de sprijinul Politiei Sectorului 5 si Serviciului Actiuni Speciale."Din datele si probele administrate in cauza a rezultat faptul ca, in perioada decembrie 2020 - prezent, persoanele in cauza ar fi inlesnit practicarea prostitutiei in locatii din Bucuresti si din provincie a 13 femei, obtinand astfel foloase patrimoniale", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB). In urma perchezitiilor efectuate, persoanele au fost conduse pentru audieri , la sediul Sectiei 24 Politie.Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost identificate si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, sume de bani, precum si alte probe de interes in cauza. In urma probatoriului administrat, 15 persoane au fost retinute , urmand a fi prezentate in fata magistratilor cu propunere legala", arata sursa citata.Cercetarile sunt continuate de Sectia 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism.