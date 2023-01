Personalul auxiliar din Tribunalul Bucuresti, in greva

O parte din personalul auxiliar al Tribunalului Bucuresti si-a intrerupt activitatea, marti, de la ora 09:00, ca protest fata de nesolutionarea de catre Ministerul Justitiei a mai multor cereri legate de plata unor restante salariale.

Presedintele Federatiei Nationale Projust, stefania Teleman, si vicepresedintele Sindjust, Alexandru Barbu, au confirmat marti, pentru NewsIn, ca personalul axiliar din cadrul Curtii de Apel si judecatoriilor de sector au inceput greva japoneza, purtand in salile de judecata banderole pe brat, iar o parte dintre grefierii si arhivarii din cadrul Tribunalului Bucuresti si-au intrerupt activitatea, unele sedinte de judecata suspedandu-se pana la ora 11.

Liderii sindicali au mai spus, pentru NewsIn, ca in cursul zilei de marti, vor avea loc noi discutii pentru ca toti protestatarii sa se manifeste in acelasi mod. "Vrem ca toti protestatarii sa fie solidari intre ei, speram ca si personalul auxiliar de la Curtea de Apel si de la judecatorii sa urmeze exemplul tribunalului si sa iasa in strada", a spus Stefania Teleman, presedinte Projust.

Purtatorul de cuvant al Tribunalului Bucuresti, vicepresedintele Laura Radu, a declarat luni seara, pentru NewsIn, ca protestatrii ar trebui sa se mai gandeasca inainte de a-si intrerupe activitatea in mod spontan, deoarece acest mod de manifestare este un conflict de munca si ca Tribunalul n-a fost sesizat in acest sens. Ea a mai spus ca protestul personalului auxiliar nu va afecta procesele penale, in special pe cele cu arestati.

Ads

in incinta Tribunalului Bucuresti, pe majoritatea usilor de la arhive au fost lipite afise in care se comunica faptul ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2008, persoalul auxiliar al Tribunalului Bucuresti isi suspenda activitatea intre orele 09:00 si 11:00, in semn de protest.

Federatia Nationala Projust reprezinta interesele personalului auxiliar si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea. in 7 decembrie, federatia avertiza asupra declansarii conflictului de munca.

"in baza legii 544 privind liberul acces la informatii, am cerut Ministerului Justitiei si Curtilor de apel sa ne spuna care este situatia drepturilor salariale restante datorate in baza unor hotarari judecatoresti. Ministerul Justitiei spune ca a alocat cat cere fiecare curte de apel din tara. O parte din curti ne-au trimis situatia sumelor, unele nu raspund, iar altele au apreciat ca ce am cerut nu reprezinta informatie publica. Noi am cerut situatia platilor defalcate, cat s-a alocat magistratilor si cat personalului auxiliar. MJ se face ca nu stie cum s-au facut platile, curtile spun ca repartizarea s-a facut cu destinatie exacta", a declarat la acel moment, Stefania Teleman.

Ads