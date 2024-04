Peste 25.000 de joburi la bursa generala din aprilie

Somerii au la dispozitie peste 25.000 de locuri de munca la bursa generala din 18 aprilie, informeaza NewsIn.

La nivel national, aproape 200 de agenti economici si-au anuntat participarea la bursa de joburi, iar din peste 25.000 de locuri vacante doar 1.628 se adreseaza celor care au absolvit o facultate. Cele mai multe posturi disponibile sunt in constructii si in industria textila, iar dintre absolventii de studii superioare cei mai cautati sunt inginerii si economistii.

De asemenea, la bursa de slujbe, vor mai fi oferite joburi in industria hoteliera, in cea alimentara sau in fabricarea autovehiculelor de transport rutier.

Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Bucuresti(4.624), Constanta(2.404), Iasi(1.209), Buzau (1.104), Caras-Severin(868), Galati(861) si Bacau 828).

Angajatorii care vor sa participe la bursa se pot adresa, pana in 17 aprilie, agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca. In Bucuresti, bursa va avea loc in sala de sport a Colegiului Tehnic "Petru Maior", cu incepere de la ora 9.00.

