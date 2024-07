Peste 700 de studenti au protestat la Cluj

Peste 700 de studenti de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) au protestat marti fata de majorarea taxelor si lipsa locurilor de cazare.

Studentii au pichetat rectoratul cerand mentinerea taxelor de scolarizare de anul trecut, semnarea contractului de studiu pentru toata durata scolarizarii, construirea unor camine noi si pastrarea a 30% din venitul fiecarei facultati la bugetul acesteia.

Alte doleante ale studentilor sunt marirea burselor si posturi in plus la secretariat, pentru o mai buna comunicare cu studentii.

Conducerea nu a fost prezenta in sediul rectoratului marti, deoarece se afla la inmormantarea unui profesor, cadru didactic al UTCN.

Tinerii au protestat in fata rectoratului cu pancarte pe care scria "Nu suntem cifre, suntem oameni", "Taxe americane, conditii africane" sau "Uniti avem putere", in timp ce scandau "Ole, ole, ole, ole, secretara nu mai e", "Unde-s banii", "Nu tac, Tata nu-i bancher, e numai inginer" sau "Noi de aicea nu plecam, nu plecam acasa, pana nu ne rezolvam si problema noastra".

"Vom incerca sa obtinem astazi o intalnire pentru a negocia si speram ca in urma acestei intalniri sa rezolvam toate aceste probleme ale studentilor, sa nu mai fim nevoiti sa venim din nou in strada.

Am incercat in repetate randuri sa gasim solutii pasnice, incepand de la a strange semnaturi, la a prezenta problemele logice, insa nu am fost ascultati", a declarat presedintele Organizatiei Studentesti a Universitatii Tehnice (OSUT), Bogdan Buta.

Buta a adaugat ca daca nu se rezolva nici de data aceasta problemele, studentii iau in considerare continuarea protestelor, chiar si o noua pichetare a cladirii rectoratului.

