Pilotul MIG-ului prabusit in Mures a fost adus la Bucuresti cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane

Starea de sanatate a locotenent-comandorului Andrei Criste este stabila, acesta urmand sa fie transportat la Spitalul Militar Central din Bucuresti pentru tratament de specialitate si recuperare.Potrivit MApN, locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din 2008 si are o experienta de 600 ore de zbor pe aeronave supersonice, fiind certificat ca pilot operational pe aeronave MiG-21 LanceR Aeronava implicata in incidentul aviatic decolase in jurul orei 14,00 de la baza aeriana din Campia Turzii, pentru a executa un zbor de instructie impreuna cu alte doua aeronave de acelasi tip. In timpul executarii misiunii, pilotul a raportat ca se afla intr-o situatie de urgenta si s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in zona localitatii Dedrad, judetul Mures, in afara ariilor locuite. Celelalte doua aeronave au revenit la baza in siguranta in jurul orei 15,00, precizeaza MApN.Conform surse citate, cazul este cercetat de Parchetul Militar, iar circumstantele accidentului vor fi investigate de o comisie numita de seful Statului Major al Apararii. In conformitate cu procedurile-standard, au fost sistate zborurile de instructie cu acest tip de aeronava pana la finalizarea anchetei de specialitate.