Politist in varsta de 30 de ani, mort in accident de motocicleta, in fata Palatului Parlamentului

Brigada Rutiera anunta ca a fost sesizata, putin inainte de ora 19.00, prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Libertatii."Conducatorul unui autovehicul care circula pe bd. Libertatii dinspre bd. Unirii a intrat in coliziune cu un motociclist. In urma accidentului rutier a rezultat decesul motociclistului dupa ce in prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare", arata sursa citata.Motociclistul era politist si se afla in afara serviciului. In prezent, se face cercetarea la fata locului in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier.Conducatorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. Traficul in zona producerii accidentului este restrictionat pe durata cercetarilor.