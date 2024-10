Prima victima in scandalul poluarii din Capitala. Sefa Garzii Nationale de Mediu a acceptat sa plece din functie

Ministrul Mediului, Costel Alexe, transmite ca, in contextul poluarii extreme inregistrate in Capitala, sefa Garzii Nationale de Mediu, Gabriela Dorojan, a fost de acord sa demisioneze.

Inca de la finele saptamanii trecute, problema poluarii aerului din Capitala a fost readusa in atentia publica de consilierul general USR Octavian Berceanu. Acesta a demonstrat - facand referire la diverse masuratori - ca aerul din Bucuresti era, in noaptea de 4 spre 5 ianuarie, la fel de poluat ca cel din Sydney. Asta, in conditiile in care suprafete uriase din preajma orasului Sydney sunt devastate de incendii, in vreme ce la Bucuresti era doar o noapte obisnuita de inceput de an.

Scandalul a prins repede radacini in spatiul public. Vlad Voiculescu, potential candidat la fotoliul de primar al Capitalei, a anuntat ca e dezamagit ca Gabriela Firea nici macar n-a incercat sa afle si sa explice de ce orasul fusese asa de poluat, in noaptea respectiva.

Nicusor Dan - de asemenea posibil candidat la functia de primar general - a enumerat exhaustiv masurile pe care Gabriela Firea n-a reusit sa le ia pentru a scadea poluarea din oras, desi a avut bani si sprijin politic pentru a o face.

Ads

In context, ministrul Mediului, liberalul Costel Alexe, i-a indemnat pe bucuresteni sa isi apere sanatatea cum pot, inclusiv purtand pe strada masti antipoluare. Ulterior, intre Costel Alexe si Gabriela Firea a izbucnit un adevarat scandal. In timpul unei discutii aprinse, primarul general i-a transmis ministrului sa se mute din Bucuresti, daca nu-i convine situatia. Iar ministrul a replicat ca Gabriela Firea ar trebui sa fie cea care sa se mute in Bucuresti (aceasta locuind alaturi de familie intr-o casa din Voluntari).

Costel Alexe nu s-a limitat la a discuta in contradictoriu cu Firea, ci a incercat sa stabileasca si ce alte institutii nu si-au facut treaba, in ultimii ani, pentru a-i apara pe bucuresteni de poluare.

In context, ministrul a anuntat ca a discutat cu sefa Garzii Nationale de Mediu, Gabriela Dorojan, care a acceptat sa isi inceteze mandantul.

Ads

"In urma discutiilor avute in ultima perioada cu doamna comisar general Gabriela Dorojan, am convenit de comun acord ca este oportuna incetarea calitatii sale de comisar general al Garzii Nationale de Mediu, propunere ce va fi avansata catre Guvernul Romaniei.

Avand in vedere prevederile legale privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, prin care Comisariatul General indruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor judetene si desfasoara actiuni operative pe intreg teritoriul tarii, elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control pentru GNM, iar prin conducerea si structurile sale urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control, am solicitat in aceasta dimineata Comisariatului National al Garzii de Mediu sa imi puna la dispozitie planul de actiuni de monitorizare si control pe care Garda Nationala de Mediu le-a dispus in perioada 2014-2019 pentru 3 aglomerari urbane: Brasov, Bucuresti si Iasi, precum si raportul detaliat privind gradul de implementare al masurilor prevazute in cele 3 planuri de calitate a aerului", a transmis Costel Alexe.

Ads

Potrivit Digi24, Alexe a transmis ca urmeaza sa ii propuna premierului Ludovic Orban sa o elibereze din functie pe Dorojan.

Va reamintim ca, in timpul mandatului Gabrielei Dorojan, Garda Nationala de Mediu a inregistrat derapaje. Spre exemplu, in vara acestui an, Ziare.com a relatat pe larg cum o societate edilitara a Sectorului 3, cu girul primarului Robert Negoita, a ingropat un colt al Parcului Pantelimon sub pamant amestecat cu moloz (amestec provenit din subteranele bulevardului Decebal).

Reporterul Ziare.com a fost la fata locului, in Parcul Pantelimon, si a constatat existenta unei mari cantitati de moloz care fusese depozitata in zona. In schimb, la solicitarea noastra, Garda de Mediu a informat ca a desfasurat control in zona si nu a vazut nici urma de moloz.

Daca situatii de un penibil similar s-au inregistrat si in ceea ce priveste monitorizarea altor probleme care tin de mediu, nu stim. Singurul lucru cert este ca - in ciuda faptului ca bucurestenii platesc o armata de functionari care sa aiba grija de mediu - continua sa respire un aer foarte poluat, care ii imbolnaveste.

Ads