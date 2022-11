Primaria a demontat un monument din centrul Capitalei, din cauza caracterului sexual

Un monument amplasat in centrul Capitalei a fost demontat, pentru ca unii trecatori s-au simtit ofensati si au spus ca ar semana cu organul sexual masculin.

Sculptura se afla in zona Pietei Revolutiei si facea parte dintr-un proiect cultural.

Municipalitatea a decis insa demontarea lucrarii, ca urmare a numeroaselor sesizari ale cetatenilor.

Spatiul expozitional temporar din zona Pietei Revolutiei a fost reglementat printr-un parteneriat incheiat, pe 7 martie 2016, intre Kartell Media & Events SRL Bucuresti si Prefectura Bucuresti.

Scopul acestui parteneriat il constituia sustinerea proiectului "Kulturama", care sprijina, promoveaza si ajuta la dezvoltarea tinerilor artisti din Bucuresti, asa cum se specifica in protocolul de parteneriat.

Conform acestuia, organizatorul era obligat sa furnizeze Prefecturii, in calitatea sa de partener, toate informatiile necesare organizarii si desfasurarii acestui proiect.

In baza acestui parteneriat, comisia pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice a aprobat in martie 2016, prelungit ulterior, evenimentul de arta vizuala Kulturama, din Piata Revolutiei, in cadrul caruia "se vor prezenta lucrari personale ale tinerilor artisti".

Avand in vedere ca in actualul regulament al comisiei nu este prevazuta obligatia solicitantului de a prezenta, la momentul cererii autorizatiei, ilustrari de tema, evenimentul a fost aprobat de membrii comisiei, care s-au bazat pe buna credinta a expozantilor.

"Subliniem ca, daca ar fi existat cea mai mica suspiciune ca aceasta lucrare poate ofensa cetatenii, nu se punea problema acordarii autorizatiei", au transmis reprezentantii primariei.

In noul regulament, la care se lucreaza in prezent, se va solicita, in mod expres, ca tema fiecarui eveniment cultural-artistic desfasurat in spatiul public sa fie insotita de ilustratii, evitandu-se situatii similare, a anuntat municipalitatea.