Primaria Capitalei anunta schimbari in 13 intersectii din Bucuresti

Vor fi implementate noi reglementari de circulatie in zonele cele mai aglomerate in Capitala pentru fluidizarea traficului. Astfel, se va institui culoarea verde intermitent la semafor in intersectiile in care virajul la dreapta nu influenteaza semnificativ traficul.

Primaria Capitalei anunta pe Facebook ca decizia a fost luata de comisia de lucru responsabila de fluidizarea traficului rutier din Capitala, constituita la initiativa edilului Gabriela Firea.

Potrivit unui comunicat al Municipalitatii, in urma avizului Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului, vor fi montate lampi de culoare verde intermitent pentru virajul la dreapta in urmatoarele 13 intersectii semaforizate:

- Sos. Stefan cel Mare/Calea Mosilor;

- Sos. Mihai Bravu/bd. Pache Protopopescu;

- Sos. Mihai Bravu/Calea Calarasilor;

- Calea Vitan/bd. Energeticienilor;

- Splaiul Independentei/Pod Izvor;

- Sos. Stefan cel Mare/str. Vasile Lascar;

- Splaiul Independentei/str. Constantin Noica;

- Bd. Dinicu Golescu/str. Piata Garii de Nord (sens spre Basarab) ;

- Calea Grivitei/str. Piata Garii de Nord (sens spre centru) ;

- Str. Mircea Vulcanescu/str. Berzei (sens dinspre bd. Garii de Nord) ;

- Sos. Nicolae Titulescu/str. Dr. Felix (sens spre Basarab) ;

- Bd. Regina Elisabeta/str. Ion Brezoianu (sens spre Piata Kogalniceanu) ;

- Bd. Regina Elisabeta/str. Schitu Magureanu (sens spre Piata Kogalniceanu).

Termenul de montare a lampilor de culoare verde intermitent este sfarsitul lunii iulie a acestui an, anunta primaria.

In comunicat se precizeaza ca aceasta comisie se "intruneste constant pentru a implementa noi masuri de fluidizare a circulatiei si este alcatuita din reprezentanti ai Administratiei Strazilor, ai RATB, ai Politiei Locale, ai Brigazii Rutiere si ai directiei Transporturi din cadrul PMB".

Amintim, ca, in luna mai, Primaria Capitalei a provocat haos in traficul din nordul orasului, prin infiintarea unei benzi unice pentru RATB.

Firea a renuntat la aceasta idee in aceeasi zi si a spus ca totul nu a fost decat un test, iar masura va fi implementata "imediat dupa incheierea cursurilor scolare". Scoala s-a terminat de aproape o luna, insa nici urma de reluare a "testului".

