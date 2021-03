Primarul Ciucu semnaleaza un "fenomen ciudat, inexplicabil logic" pe strazile din Sectorul 6: "Pe noi nu ne-a notificat nimeni"

"In Sectorul 6 se intampla un fenomen ciudat, inexplicabil d.p.d.v. logic. S-a umplut de astfel de lucrari, in jurul gurilor de canal de pe bulevardele principale. Pe noi nu ne-a notificat nimeni. Nu stim daca le face Administratia Strazilor sau altcineva.Cele mai multe astfel de lucrari par evident inutile, toata operatiunea pare un sabotaj la adresa Primarului General, sau cineva isi face de lucru ca sa deconteze niste lucrari aiurea. Cu oamenii lui Pandele si Firea nu vom face treaba", a scris primarul Sectorului 6 pe Facebook.Ulterior a revenit si a spus ca a descoperit cine face lucrari."Hai ca am aflat, noroc cu aplicatia la care lucram la PS6. E Termoenergetica, salutari domnului Burghiu, finul doamnei Firea. Gata, au rezolvat cu termoficarea, la iarna va fi bine. Cui or fi dat contractul?", a mai scris Ciprian Ciucu pe facebookCu doua zile in urma, pe 17 martie, Comitetul Local de Urgenta a decis inchiderea sediilor Primariei Sectorului 6 si a ADPDU Sector 6 pana in data de 29 martie, din cauza numarului mare de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Angajatii vor lucra in regim de telemunca, a anuntat miercuri, 17 martie, primarul Ciprian Ciucu.Ciucu a scris ca a primit rezultatele testarii pentru COVID-19 a intregului personal, testare realizata saptamana acesta in urma identificarii de saptamana trecuta a celor 7 angajati infectati.