Profesorii din FEN decid daca protesteaza la toamna

Federatia Educatiei Nationale va realiza, pe perioada vacantei de vara, un sondaj printre angajatii din invatamant pentru a vedea care sunt doleantele membrilor de sindicat pe termen scurt si mediu.

Informatiile primite de la cei chestionati vor fi folosite in cadrul viitoarelor negocieri salariale dar si in cadrul discutiilor privind proiectul de lege a salarizarii personalului din invatamant sau personalului bugetar, anunta Amos News.

"In functie de rezultatul sondajului, vom decide in cadrul consiliului national si modul in care vom protesta daca majorarea propusa in Parlament de circa 50% nu se va aplica incepand cu 1 octombrie. Am decis sa facem acest sondaj din cauza ca foarte multi angajati ne-au trimis mesaje prin care ne cer sa redeschidem conflictul de munca si sa blocam inceperea anului scolar si a celui universitar", a declarat Catalin Croitoru, presedintele FEN.

Rezultatele finale ale sondajului se vor cunoaste la inceputul lunii septembrie.