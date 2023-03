Profesorii din Timis, in greva japoneza

Aproximativ 70 de cadre didactice de la scoala din Biled, Timis, au refuzat sa intre la cursuri, vineri, iar alti circa noua mii de profesori din intreg judetul fac greva japoneza pe tot parcursul zilei. Asta pentru ca primariile din judet nu au inclus in bugetele locale tichetele cadou.

"Toti profesorii in jur de 8-9.000 sunt in greva japoneza astazi cu exceptia localitatilor in care problema e rezolvata total sau partial, dupa cum ni s-a afirmat. Este vorba de Banloc, Sacalaz, Cheveresu Mare, Teremia Mare, Liebling si Topolovatu Mare. Avem mici rezerve pana nu vedem ca vor primi tichetele", a declarat vineri pentru NewsIn liderul sindicatului "Spiru Haret", filiala Timis, Virgil Popescu.

Profesorii protesteaza pentru ca, in judet, unele consilii locale nu au prins in buget, banii care trebuie sa le primeasca dascalii sub forma de tichet cadou. Potrivit negocierilor dintre sindicate si Inspectoratul Scolar Timis, cadrele didactice au dreptul la tichete cadou in valoare de 350 de lei. Ei ar trebui sa le primeasca de sapte ori in acest an, prima oara pe 8 martie.

In cazul Timisoarei, primarul Gheorghe Ciuhandu a transmis un comunicat de presa, in care afirma ca administratia locala nu ar fi fost anuntata ca trebuie sa suporte costurile acordarii tichetelor cadou pentru profesori.

"Negocierile dintre sindicate, Inspectoratul Scolar, Guvern s-au purtat fara anuntarea sau implicarea Primariei municipiului Timisoara, pe principiul doi negociaza, al treilea plateste. Mai mult, la finalizarea negocierilor nimeni nu a informat Primaria municipiului Timisoara despre solutiile gasite si despre faptul ca bugetul local va trebui sa suporte costurile acordarii acestor tichete-cadou si care sunt aceste costuri", spune Ciuhandu. Potrivit acestuia, sindicalistii nu au anuntat ca primaria trebuie sa plateasca tichetele.

Sindicatul Independent al Invatamantului Preuniversitar din judetul Timis "Spiru Haret" si Sindicatul Preuniversitar Timis- FEN au decis ca in 6 martie sa picheteze Primaria Timisoara si sa intre in greva de avertisment cu o zi mai tarziu, in 7 martie, intre orele 11 si 13.

