Protest la Basarab: Locatarii ilegali il asteapta pe Oprescu

Aproape 15 persoane, care locuiesc ilegal intr-un imobil din zona Pasajului Basarab, au iesit in strada joi, nemultumite de faptul ca autoritatile au inceput demolarea cladirii.

Oamenii spun ca nu vor sa plece din zona pana cand primarul general, Sorin Oprescu, nu va veni sa stea de vorba cu ei, informeaza Realitatea TV.

Autoritatile au facut insa tot ce au putut in aceasta situatie. Astfel, familiile care locuiau legal in imobilele din zona Pasajului Basarab au primit din partea Primariei apartamente in care vor sta cu chirie.

Pentru cei care locuiau ilegal in aceste cladiri, primaria a pus la dispozitie 22 de containere dotate cu aer conditionat, curent electric si grupuri sanitare.

