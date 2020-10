Alexandru Rafila: In lipsa altor masuri, vom avea pana la sfarsitul lunii decembrie cel putin 10.000 de cazuri noi de COVID pe zi

"Procesul acesta nu s-a oprit si probabil pana spre sfarsitul lunii decembrie, in lipsa altor masuri - pentru ca ne-am apropiat de o limita a masurilor de un anumit tip, cele care sunt mai putin restrictive - cred ca numarul de cazuri la sfarsitul acestei luni va inregistra un numar cu cinci cifre, adica o sa fie cel putin 10.000 de cazuri pe zi. (...) La numarul acesta de cazuri, capacitatea de la terapie intensiva este, sigur, depasita, iar asta are consecinta directa in ceea ce priveste mortalitatea", a spus Alexandru Rafila, la Digi24 Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii a mai declarat ca restrictiile impuse de autoritati nu ar trebui sa includa inchiderea scolilor."E putin dur ceea ce spun, dar chiar sunt afectat de ceea ce spun, pentru ca ma gandesc la aceasta varianta si nu stiu cum putem sa o evitam decat daca eventual urmam un model care vad ca este aplicat in Franta, chiar si in Germania - mai degraba poate modelul din Germania - care, paradoxal, instituie masuri de limitare a activitatilor economice, sociale, dar lasa scolile deschise, un lucru pe care eu personal il agreez", a mai aratat Rafila, potrivit sursei citate.Rafila a mai declarat ca exista studii foarte recente, in care se demonstreaza ca nu copiii sunt principala sursa de transmitere a bolii in aceasta perioada, ci mai degraba aglomeratia din mijloacele de transport in comun, care este raspunzatoare de majoritatea cazurilor de transmitere.