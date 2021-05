Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate, in 48 de ore, la Maratonul Vaccinarii de la Bucuresti

"Maratonul Vaccinarii Bucuresti: 16.066 persoane vaccinate in 48 de ore! Se poate!", arata reprezentantii CNCAV, intr-o postare pe pagina pe Facebook Maratonul Vaccinarii se desfasoara la Sala Palatului , unde au fost vaccinate 10.160 de persoane, si la Biblioteca Nationala, unde au fost vaccinate 5.906 persoane.In total, sunt 50 de fluxuri de vaccinare, fiind implicati peste 1.200 de voluntari. In cadrul evenimentului se administreaza vaccinul Comirnaty produs de Pfizer, fiind autorizat pentru toate persoanele cu varsta de peste 16 ani.Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, in parteneriat cu Colegiul Medicilor Bucuresti, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - filiala Municipiului Bucuresti, Societatea Studentilor la Medicina Bucuresti si Societatea Multidisciplinara a Medicilor Rezidenti, cu sprijinul Primariei Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), si al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Campania de vaccinare, esentiala pentru Romania Alexandru Rafila , Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat duminica, 9 mai, pentru News.ro ca pentru a mentine un ritm de vaccinare de peste 100.000 de persoane pe zi e nevoie de campanii de comunicare tintite."Trebuie sa pastram ritmul, nu stiu daca trebuie sa-l marim, dar trebuie sa reusim sa-l pastram, asta va fi lucrul cel mai dificil care se va reflecta deja in urmatoarea luna, deci peste o luna va fi destul de greu sa vaccinezi 100.000 de persoane pe zi, mai ales daca asteptam ca acest lucru sa se intample si nu prevenim, daca vreti, prin campanii de informare tintite si prin actiuni care sa reflecte parteneriat cu autoritatile locale, sa creasca increderea in autoritatile centrale si mai ales in cele din sanatate", a explicat Rafila.Referitor la un eventual sfarsit al pandemiei, presedintele Societatii Romane de Microbiologie a explicat ca acest lucru depinde foarte mult de cati oameni vor reusi cei care coordoneaza campania de vaccinare sa imunizeze."Ce se va intampla in toamna depinde foarte mult de ce reusim cu acoperirea vaccinala, sigur ca dorintele reprezinta una, ceea ce se va intampla in mod real este cu totul altceva, am auzit tot felul de angajamente date, eu cred ca trebuie sa fim consecventi doar intr-un singur lucru, sa indemnam permanent lumea sa vina in procent cat mai mare la vaccinare, sa adaptam campaniile de informare fiecarui mediu, mediu urban, mediu rural , fiecarei categorii de varsta si asa mai departe.Trebuie sa intelegem foarte clar diferenta intre vaccinare si restrictii. Restrictiile aduc controlul asupra pandemiei pentru perioade scurte de timp, dupa care lucrurile, dupa ce reintra intr-o oarecare normalitate, revin, apar din nou valuri pandemice, restrictiile vor fi reintroduse, deci este o ciclicitate, este o diferenta majora pentru ca vaccinarea duce la inlaturarea restrictiilor permanent, nu intr-un timp limitat, adica nu conteaza numai faptul ca restrictiile se ridica, ci cat dureaza aceasta ridicare a restrictiilor, cred ca toti ne dorim ca aceste restrictii sa fie ridicate permanent si in consecinta vaccinarea este solutia", a declarat pentru News.ro prof. Rafila.