Record Guiness Book pentru un cos urias din nuiele la Turda

Centrul Ratiu pentru Democratie din Turda a primit, vineri, Certificatul Guiness Book care atesta recordul celui mai mare cos impletit de nuiele din lume, stabilit la Turda Fest 2009, manifestare desfasurata in luna septembrie a acestui an la Expo Transilvania.

Certificatul Guiness Book a fost primit prin posta, iar vicepresedintele Asociatiei Turda Fest, Indrei Ratiu, fiul prestigiosului deputat Ion Ratiu (1917-2000), este incantat de aceasta recunoastere mondiala, amintind insa ca se grabeste sa anunte Cartea Recordurilor ca in redactarea certificatului s-a strecurat o mica eroare, la diametrul cosului, care este de 18,17 m si nu de 18,7 m, cum s-a specificat in document.

Inaltimea cosului proiectat de Ioan Pop - venit special din Viseul de Jos la Cluj-Napoca, pentru acest proiect -, este de 9,48 metri, lungimea de 18,17 metri, iar latimea de 10,2 metri. Cosul din nuiele de alun a fost realizat timp de noua zile, de 16 mesteri din Turda.

Directorul Expo Transilvania, Ioan Avram, este foarte multumit ca recordul mondial a fost stabilit in institutia pe care o conduce. El spunea, inca din momentul confectionarii giganticului cos, ca acesta este ''utilitar, nu doar decorativ si va fi folosi pentru promovarea produselor agricole traditionale, in viitoarele programe expozitionale".

Turda Fest s-a desfasurat in acest an la Expo Transilvania din Cluj-Napoca, din cauza refuzului administratiei turdene de a aproba derularea evenimentelor in spatiul consacrat, respectiv in zona centrala a municipiului.

Clujenii au raspuns cu interes invitatiei Asociatiei Turda Fest de a descoperi 'Transilvania autentica' la Turda Fest, iar succesul de care s-a bucurat manifestarea desfasurata, in perioada 25-27 septembrie, la Cluj-Napoca, a deschis perspectivele unui nou proiect, intitulat "Transilvania Fest", care va fi gazduit, incepand cu 2010, de capitala economica a Ardealului.

Festivalul desfasurat in acest an la Cluj-Napoca a reunit 70 de artizani si mesteri destoinici si foarte multi producatori agricoli renumiti.