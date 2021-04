Restrictii prelungite, in Capitala. Prefectul Alin Stoica: "Vinerea aceasta si urmatoarea programul magazinelor este pana la ora 20.00"

In noaptea de Paste si de Ramazan circulatia persoanelor va fi permisa intre orele 20.00 si 05.00. Acesta a mai precizat ca operatorii economici preconizeaza ca va fi o incarcare suplimentara a magazinelor in perioada Floriilor dar si intre 27 si 29 aprilie, inainte de sarbatorile de Paste."O sa fie cu siguranta o aglomerare in magazine si atunci vom avea si noi o atentie sporita sa ii ajutam in sensul in care o sa mearga pe acolo patrule si sa mai atraga atentia clientilor sa pastreze distantarea, daca e sa stea la coada in afara magazinului ca sa nu apara probleme", a explicat Stoica."Se mentin masurile care sunt in vigoare, cu exceptia urmatoare - vinerea urmatoare va fi ca si vinerea aceasta programul magazinelor si in general al operatorilor economici pana la ora 20.00 si in noaptea de Inviere este permisa circulatia pe toata noaptea intre ora 20.00 - 05.00. La fel face exceptia noaptea de Ramazan care este peste o saptamana dupa Paste. In rest, masurile sunt ca si pana acum.Circulatia in aceasta vineri a ramas tot pana la ora 20.00, dar am dat deja dispozitie catre Politie sa permita circulatia persoanelor fara niciun fel de probleme pana la ora 21.00, pentru a se retrage acasa. Nu vor fi probleme", a spus Alin Stoica vineri, pentru News.ro.El a vorbit si despre masurile STB in mijloacele de transport in comun si anume un numar de 500 de mijloace de transport in comun din total parc au pus la punct un sistem de monitorizare de la distanta astfel incat sa poata fi suplimentat si numarul de masini aflate in circulatie. Alin Stoica a adaugat ca a cerut de la STB o statistica referitoare la varfurile de aglomerare in mijloacele de transport."O sa fie probabil o mica diferenta la modalitatea de organizare a urcatului si coboratului din mijloacele de transport in comun.La cererea STB au configurat altfel traseul, nu doar urcatul prin fata si coboratul prin spate, dar aceasta e mai degraba o chestiune tehnica. Si-au pus la punct o monitorizare in timp real, dar nu pe toate masinile, inteleg ca pe vreo 500 din total parc si-au pus la punct un sistem de monitorizare de la distanta in asa fel incat sa poata sa suplimenteze numarul de masini aflate in circulatie si acum au si experienta pentru au vazut cum se comporta lumea, stiu care sunt varfurile de incarcare. Le-am cerut si eu o statistica pe partea aceasta.Se incarca altfel, atipic fata de obicei, intre orele 19.00 si 20.00, vinerea de exemplu, si atunci au suplimentat in perioada respectiva. Si am mai vazut o incarcare suplimentara pe traseele dinspre Ilfov spre Bucuresti. Le-am cerut o analiza si in functie de aceasta vedem daca putem face ceva", a completat prefectul Capitalei.Intrebat de News.ro ce efect au avut masurile propuse pentru magazine pentru a a limita raspandirea coronavirusului, Alin Stoica a raspuns: "Cu magazinele am inteles ca a mers destul de bine in sensul ca comerciantii au respectat in general regulile. Mai avem unele situatii si ei preconizeaza ca va fi o incarcare suplimentara destul de evidenta in perioada aceasta de Florii si apoi pe 27, 28, 29 aprilie, inainte de Paste.O sa fie cu siguranta o aglomerare in magazine si atunci vom avea si noi o atentie sporita sa ii ajutam in sensul in care o sa mearga pe acolo patrule si sa mai atraga atentia clientilor sa pastreze distantarea, daca e sa stea la coada in afara magazinului ca sa nu apara probleme".Acesta a mai explicat ca oamenii petrec mai mult timp in magazine in perioada sarbatorilor si de aceea poate aparea aglomerarea."De fapt numarul de clienti nu este mai mare decat de obicei. Din ce inteleg eu, numarul de clienti este acelasi numai ca ei petrec mai mult timp in magazin, pentru ca si cumpara mai multe produse si aleg alt tip de produse. De exemplu cadouri si atunci pentru cadouri stai mai mult.Aglomerarea din aceasta cauza apare, apare pentru ca stau mai mult in magazin si atunci sunt mai multi oameni in acelasi timp in magazin, pentru ca nu pleaca, raman de exemplu o ora. In perioada aceasta de o ora vin mai multi clienti, ma rog vin aceeasi clienti care veneau in acea perioada de o ora numai ca nu ies. Atunci da, in magazin vor fi mai multi la un moment dat. Dar fluxul este acelasi", a concluzionat Stoica.Pe 8 aprilie, Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, cat si pentru stabilirea masurilor care sunt aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prin urmare, este prelungita circulatia in perioada 1 mai - 2 mai, in intervalul orar 20.00 - 05.00, pentru ca oamenii sa poata participa la slujba de Inviere, iar magazinele vor fi inchise la ora 20.00, in Vinerea Mare, nu la ora 18.00.Si in perioada 8 mai - 9 mai, persoanele pot circula intre ora 20.00 - 05.00 pentru a participa la sarbatoarea religioasa specifica lunii Ramazan.De asemenea, decizia prevede ca statiunile de pe litoral sa fie deschise, cu respectarea regulilor in vigoare, insa la o capacitate de maximum 70%, dupa modelul celor de la munte.Pe 10 aprilie, Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a anuntat ca realizat un ghid de bune practici privind aplicarea de catre magazine a masurilor de prevenire a raspandirii a coronavirusului, dupa consultari cu asociatiile de retaileri, retelelor comerciale si reprezentanti ai primariilor de sectoare ale Capitalei.Astfel, printre masuri se numara afisarea la intrarea in magazin, la loc vizibil, a unui insemn in care sa fie mentionat numarul maxim de clienti care pot fi prezenti simultan in acel magazin. Pentru a calcula numarul maxim de clienti va fi facuta o raportare la cota de maximum 7 metri patrati per client, pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligatia asigurarii distantarii de 2 metri intre clienti, pentru magazinele mici si mijlocii.Mai exista si sugestia ca in vederea evitarii aglomerarii sa fie limitat numarul de cosuri sau carucioare disponibile la numarul maxim de clienti care pot fi in acelasi timp in magazin.