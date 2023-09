Romanii au trei sfinti noi

Trei sfinti noi vor fi introdusi in calendarul ortodox, dupa ce Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat marti canonizarea domnitorului Neagoe Basarab, a lui Dionisie cel Smerit si a mitropolitului Iachint de Vicina.

Propunerea de canonizare a celor trei sfinti romani a fost facuta in cadrul sedintei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei si Dobrogei care s-a desfasurat in data de 19 iunie, informeaza Patriarhia Romana.

Neagoe Basarab, domn al Tarii Romanesti intre anii 1512 si 1521 si una dintre cele mai proeminente personalitati istorice ale poporului roman, este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii romanesti, "Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie".

Dionisie cel Smerit sau Exiguus, a trait in a doua jumatate a secolului al V-lea si incepututul secolului al VI-lea, si a fost un cunoscut traducator de scrieri patristice din Dacia Pontica, dupa Sfantul Ioan Casian.

Opera sa consta in primul rand dintr-un numar de traduceri patristice in limba latina, cuprinse intr-o Antologie de texte. Dionisie cel Smerit a conceput si numerotarea anilor incepand de la nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, numerotare care s-a raspandit in intreaga lume prin intermediul calendarelor iulian si gregorian.

Iachint de Vicina este primul mitropolit al Tarii Romanesti. In timpul pastoririi sale, au fost intemeiate noi asezari manastiresti si sunt stranse legaturile duhovnicesti cu Patriarhia de Constantinopol.

