Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice din Bucuresti a reluat transplantul de cornee. Doi pacienti au fost operati

Aceasta este singura unitate medicala acreditata in acest sens. In ultimele doua zile, doi pacienti au fost operati. Transplantul de cornee a fost reluat la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice din Bucuresti! Ieri si astazi, 2 pacienti au primit din nou lumina! O echipa de medici tineri de mare perspectiva, formata din Asist. Dr. Alina Gheorghe si Asist. Dr. Valentin Dinu, sub coordonarea Prof. Dr. Calin TATARU, au practicat interventia, dupa ce, inainte cu o zi, Dr. Valentin Dinu a zburat la sute de km, impreuna cu alti medici pentru prelevare, pentru a darui viata si lumina", a scris, marti, pe Facebook , medical Monica Pop. Medicul a precizat ca "procesul de reacreditare este lung si dificil "."Cea mai mare problema este cea a donatorilor. Greu! Celelalte sectii de oftalmologie au renuntat, s-au retras din aceasta activitate grea si laborioasa", a mai scris Monica Pop.