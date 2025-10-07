S-au extras numerele castigatoare la Loto 6 din 49 si Noroc

Numerele norocoase extrase duminica la Loto 6 din 49 sunt 6, 8, 37, 27, 39 si 5. La Noroc, seria castigatoare este 2382770.

Premiul cel mai mare pus in joc la tragerea Loto 6/49 de duminica este de aproximativ patru milioane si jumatate de euro, reportul inregistrat in urma cu o saptamana fiind de 15,2 milioane de lei.

Ultima data, marele premiu la categoria I a jocului Loto 6/49 s-a castigat in data de 10 august a acestui an si a fost in valoare de peste 3,8 milioane de euro.

La extragerea de pe 26 octombrie s-a inregistrat un numar impresionant de castigatori la categoriile II si III, care au impartit premii cuprinse intre 55.864 lei si 1.134 lei.

