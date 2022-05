Sanitas semneaza acordul cu Ministerul Sanatatii (Video)

Federatia Sanitas semneaza, vineri, cu Ministerul Sanatatii acordul privind majorarea salariilor cu 25%, de care vor avea parte cadrele medicale cu venituri mici.

Pe langa o majorarea salariala de 25%, personalul din sanatate va primi sporuri mai mari si o prima de vacanta anuala. Majorarile salariale vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.

In plus, cadrele medicale vor primi sporuri mai mari si o prima de vacanta anuala. Majorarile salariale vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009, informeaza Realitatea Tv.

"Avem promisiune de 10%, dar cu marirea de pana la 25% a salariilor celor care au salarii mici, cresterea veniturilor personalului din sistemul sanitar prin adoptarea masurilor de marire a sporurilor, acordarea a trei prime", a precizat Mircea Popescu, vicepresedinte Sanitas.

Cele doua parti au ajuns la acest acord dupa mai multe runde de negocieri. Initial, sindicalistii au cerut majorari salariale de 50 la suta si au amenintat cu greve. In urma negocierilor de saptamana trecuta, Federatia Sanitas a anuntat ca renunta la actiunile de protest.

Ads