Sapte morti si 20 de raniti grav, in accidentele rutiere de marti

In cursul zilei de marti s-au inregistrat 21 de accidente, soldate cu sapte morti si 20 de raniti grav, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei romane.

Accidentele mortale au avut loc in judetele Brasov, Giurgiu, Sibiu, Timis si Valcea.

In 14 dintre accidente vina apartine soferilor, in patru pietonilor, in doua biciclistilor, iar intr-un caz responsabilitatea a avut-o un carutas.

Potrivit statisticilor Politiei Rutiere, una din trei persoane ranite in Romania in accidente grave de circulatie moare, fata de media europeana de un deces la 40 de persoane grav ranite, situatie care plaseaza Romania pe ultima pozitie in Europa.

Cea mai mare parte a accidentelor rutiere din Romania (29%) se datoreaza vitezei neregulamentare si neadaptata la conditiile de drum, dupa care urmeaza incidentele provocate de pietonii care traverseaza strada fara sa se asigure (25%) si depasirea neregulamentara (12%).

