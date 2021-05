Cum arata o scoala proaspat reparata in Sectorul 6. "Inca de la preluarea mandatului, am fost interesat de calitatea executiei"

Acum are sali moderne de curs, unde elevii pot sa invete intr-un mediu civilizat.Lucian Dubalaru, membru in Consiliul Local al Primariei Sectorului 6, a postat pe contul sau de Facebook imagini cu scoala proaspat refacuta."Inca de la preluarea mandatului de consilier local, am fost interesat de CALITATEA EXECUTIEI lucrarilor de reabilitare, atat la scoli cat si la blocuri. Impreuna cu domnul primar Ciprian Ciucu , domnul viceprimar Alexandru Gadiuta precum si impreuna cu echipa de diriginti de santier si supervizori, contractati de primarie, am mers zilnic in teren si am verificat stadiul lucrarilor si conformitatea lor.Nu va ascund ca au fost identificate probleme, dar, pe care constructorul le-a remediat. Mai sunt mici retusuri (de dat cu lavabila pe unde au mai fost atinsi peretii, silicon), dar in rest lucrarile sunt finalizate.Inspectorii de la ISC verifica si documentele si asteptam raspunsul dansilor.Pentru a va face o idee voi posta imagini pentru fiecare scoala in parte", a scris conislierul pe pagina sa de Facebook.