Se inchide depozitul de deseuri de la Chiajna. Iridex: Primaria Bucuresti nu a prelungit contractul

"Depozitul pentru eliminarea deseurilor, obiectiv al PMB, administrat de Iridex a fost realizat si operat in baza contractului nr. 955/1999, incheiat cu PMB. Pe toata durata contractului, depozitul a functionat in deplina legalitate, legalitate oferita de contractul sus mentionat.Neprelungirea acestui contract obliga la sistarea activitatii, conform prevederilor contractuale, PMB urmand sa preia intreg depozitul si amenajarile aferente. Printr-un act aditional la contractul existent, pentru activitatea de monitorizare post inchidere, se va asigura legalitatea desfasurarii acestei activitati", conform unui comunicat transmis de Iridex.Operatorul adauga ca din august 2020 si pana in prezent a transmis PMB cateva scrisori si trei notificari prin care a solicitat sa-si exprime optiunea referitor la oprirea depozitarii si preluarea depozitului, precum si incheierea unui act aditional privind securizarea depozitului. La niciuna din aceste scrisori si notificari PMB nu a dat niciun fel de raspuns.Potrivit aceleiasi surse, sistarea depozitarii, in lipsa actului aditional, poate conduce la oprirea tuturor instalatiilor aferente depozitului, fapt ce poate produce "un grav accident de mediu, cu efecte deosebite asupra populatiei".Astfel, mentioneaza Iridex:- Oprirea instalatiilor de epurare a levigatului - partea lichida din deseuri - conduce la posibila deversare a acestora in Lacul Morii si raul Dambovita infectand aceste ape, prin deversarea a peste 500 mc/zi de ape poluate, toxice;- Oprirea instalatiilor de ardere a gazelor de depozit extrase poate duce la eliberarea in aer a peste 25.000 mc gaze cu continut de substante daunatoare sanatatii;- Sistarea activitatii de depozitare poate duce la perturbarea serviciilor publice de gestionare a deseurilor din Sectorul 1, Sectorul 6 si Sectorul 2, dar si a celor din imprejurimile Bucurestiului (localitatile Snagov, Voluntari, Chiajna si alte aproape 25 localitati);- Sistarea activitatii de depozitare poate conduce la efecte economice asupra operatorilor de salubritate, mergand chiar pana la intrarea in faliment.Iridex precizeaza ca depozitul a fost construit si operat "in conditii de maxima responsabilitate, respectand intocmai prevederile din Autorizatia Integrata de Mediu", precum si cele mai stricte norme de functionare impuse de legislatia europeana si cea romaneasca in domeniu. Depozitul a fost proiectat si operat in conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, precum si cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin OM nr. 757/2004, se spune in comunicat."Ultima verificare a GNM Municipiul Bucuresti atesta buna functionare a depozitului, confirmand ca depozitul are impact redus (1, pe o scara de la 1 la maxim 10 posibil) si performanta ridicata (9, pe o scara de la 1 la maxim 10). Mentionam faptul ca Iridex a anuntat societatile de salubritate cu care se afla in relatii contractuale despre rezilierea acestor contracte, conform clauzelor specifice", prevede sursa citata.