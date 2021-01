Sef din Termoenergetica, despre avariile din Bucuresti: 449 de blocuri au ramas fara caldura si apa calda. Se vor remedia pana la ora 24.00

"Sunt doua avarii pe un tronson al Magistralei 1 Sud, care alimenteaza sectoarele 2 si 3. In momentul de fata avariile sunt izolate, tronsonul este izolat si se lucreaza la remedierea avariilor. O avarie este micuta, se va remedia repede, una este ceva mai mare, o sa dureze un pic mai mult. Sunt afectate 40 de puncte termice, insumand 449 de blocuri din sectorul 3, care nu au nici apa calda, nici caldura", a afirmat Adrian Gitlan.El a explicat ca si celelalte puncte termice care sunt in aval fata de zona izolata vor functiona sub parametri pana se remediaza avariile, fiind afectate cateva sute blocuri.Potrivit lui Adrian Gitlan, Termoenergetica estimeaza ca avariile se vor remedia pana la ora 24,00."Speram pana atunci sa terminam cu totul, dupa care punctele o sa inceapa sa intre in functiune. Nu o sa fie o punere in functiune brusca, este o zona foarte mare, dar in cursul noptii toata lumea va avea apa calda si caldura, dimineata mai mult ca sigur nu va mai fi nicio problema", a declarat Adrian Gitlan.El a adaugat ca sistemul de termoficare este foarte vechi si apar astfel de avarii "total neplacute".