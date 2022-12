Sfantul Antonie de la Iezerul-Valcea

Sfantul Antonie de la Iezerul este sarbatorit in fiecare an pe 23 noiembrie. A trait in timpul domniei voievodului Matei Basarab si a domnitorului Constantin Brancoveanu.

S-a spus despre el ca ar fi un aroman, originar din orasul Ianina, din Grecia. Din cercetarile facute, putem sustine ca venea dintr-o familie de crestini din satele Olteniei.

Impresionat de viata aleasa pe care o duceau calugarii de la Iezerul a intrat frate in acest schit. Dorind sa sporeasca nevointele monahicesti, a cerut binecuvantare Episcopului locului, Ilarion, sa mearga la Sfantul Munte Athos. Acesta cunoscand ca este monah

