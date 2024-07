Sindicatele ameninta cu proteste si greva generala

Cele patru confederatii sindicale reprezentative la nivel national - BNS, CNS Cartel ALFA, CNSLR Fratia si CSDR - au decis sa inceapa demersurile pentru organizarea de actiuni comune de protest, relateaza Adevarul online.

Acestea au in vedere organizarea unei greve de avertisment de doua ore la nivel national urmand ca dupa 15 noiembrie sa anunte greva generala si intreruperea totala a lucrului, au declarat, miercuri, liderii sindicali.

Ei sunt nemultumiti ca proiectul de buget a fost elaborat fara consultarea partenerilor sociali si ca acesta nu cuprinde o crestere a salariului minim pe economie astfel incat acesta sa reprezinte 60% din salariu mediu pe economie.

Sindicatele au cerut un salariu minim la nivel national, negociat cu patronatele in contractul colectiv de munca, de 700 RON, iar patronatele propun un salariu minim pe economie 460 RON.

"Doi ani de zile nu am actionat fiindca am vrut sa dam ragaz Guvernului sa-si aplice programul de guvernare. Am pus punct si vom incepe razboiul cu Guvernul. Conform programului de guvernare, la 1 ianurie 2008 salariu minim pe economie trebuia sa fie de 654 RON. Guvernul a fundamentat bugetul pentru 2008 pe un salariu de 440 RON", a afirmat Valentin Mocanu, secretar general adjunct CNSLR.

