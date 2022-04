SMURD va avea si un avion sanitar complet utilat

Subsecretarul de stat in Ministerul Sanatatii Publice, dr. Raed Arafat, a declarat joi, la Targu Mures, ca SMURD ar putea opera si cu un avion sanitar, pe langa elicopterele existente, scrie Adevarul online.

Arafat a mai anuntat ca SMURD intentioneaza sa-si creeze un fond pentru ore de zbor cu un avion sanitar complet utilat, la care sa se apeleze in situatiile speciale in care elicopterul nu poate patrunde in zonele mai greu accesibile din cauza vremii nefavorabile.

Proiectul urmeaza sa se discute la nivelul conducerii Fundatiei SMURD, intrucat avionul sanitar apartine unei alte companii. Daca decizia va fi adoptata, primele zboruri cu avionul sanitar ar putea avea loc chiar din aceasta vara.