Statuia lui Mihai Viteazul, o rusine pentru oradeni

Daca ridicolul, penibilul si prostia ar ucide, realizatorii monumentului inchinat lui Mihai Viteazul din Oradea s-ar numara, credem noi, printre primele victime! Fiindca asa-zisa opera de arta este, in opinia multor artisti, studenti, profesori si critici de arta bihoreni, o adevarata batjocura la adresa oradenilor si a istoriei nationale!

Un monument ce falsifica istoria!

Sa ne intoarcem putin in timp, pentru a aminti pe scurt istoria acestei "capodopere" a rusinii noastre!

In anul 1990, a luat fiinta la Oradea Asociatia Culturala "Mihai Viteazul", compusa din 13 unitati militare apartinand Diviziei 11 mecanizata "Carei", din cadrul Garnizoanei Oradea. Timp de doi ani, fiecare membru al asociatiei, de la comandantul Garnizoanei la lucratorii civili, a contribuit cu o suma de bani pentru ridicarea statuii lui Mihai Viteazul.

In anul 1994, statuia ecvestra a domnitorului, realizata din 8,5 tone de bronz de sculptorii Alexandru Gheorghita si Georgeta Caragiu, a fost amplasata si dezvelita in Piata Unirii. Pacat de banii si de bronzul stricat pentru acest monument!

Fiindca, din pacate, in loc sa faca cinste orasului, lucrarea este mai degraba o rusine pentru oradeni! Si, am putea spune, o batjocura la adresa istoriei nationale! In cele de mai jos vom argumenta aceasta afirmatie.

Dupa cum se poate observa si din fotografia alaturata, in monumentul din Piata Unirii, Mihai Viteazul este reprezentat calare, calul sau avand toate patru picioarele sprijinite pe sol. Insa regulile heraldicii spun ca daca personajul reprezentat a murit ucis miseleste, calul acestuia trebuia reprodus cu un picior in aer si doar daca cel caruia ii este inchinat monumentul a murit de moarte buna, animalul va sta cu toate picioarele pe pamant! De pilda, statuia ecvestra a voievodului din Cluj-Napoca respecta aceste reguli, dupa care se ghideaza toti realizatorii de sculpturi monumentale!

Calul care nu a existat!

Alta greseala priveste amplasarea statuii: aceasta trebuia amplasata cu fata spre granita, simbolizand apararea tarii de dusmani! Insa monumentul realizat de sculptorii Gheorghita si Caragiu este pozitionat cu spatele la granita cu Ungaria!

Dar cea mai scandaloasa greseala, de-a dreptul "istorica", este alta! Conform specialistilor care i-au analizat proportiile, musculatura si coada taiata drept, calul lui Mihai Viteazul din Piata Unirii este...pur-sange englez, rasa care pe vremea lui Mihai, adica pe la 1600, pur si simplu, nu exista!!!..Prostie sau incultura, spuneti-i cum vreti, cei doi artisti semneaza!

"Picioare de vaca"

Dar asta e departe de a fi tot! Pe langa greselile "istorice", datorate crasei inculturi si ignorante, cei doi "artisti" care au realizat monumentul Unificatorului Tarilor Romane dovedesc ca au invatat sculptura "dupa ureche"! Conform opiniei artistilor si criticilor pe care i-am consultat cu privire la valoarea artistica a monumentului, proportiile intre dimensiunile calului si cele ale calaretului, respectiv ale domnitorului, sunt aberante, animalul fiind mult prea mare in raport cu omul! Din alta perspectiva, raportul dimensiunilor intre corpul si picioarele aceluiasi cal, reprezentat in monumentul ecvestru din Piata Unirii este, de asemenea, incorect!

"De asemenea, orice amator poate remarca si aspectul ca organele genitale ale animalului sunt reprezentate nerealist, acestea semanand mai mult cu cele umane, decat cu ale unui armasar! Totodata, picioarele din spate ale calului reprezentat pe monument aduc mai degraba cu niste picioare de vaca!"- ne-au declarat cativa studenti la Facultatea de Arte Vizuale din Oradea.

Batjocura de un milion de euro!

Consiliul Local, dominat la acea vreme de PD-L, a aprobat in 2008 restaurarea monumentului si a piatetei adiacente, pentru care s-a alocat atunci un milion de euro din banii publici. Ne intrebam daca stimabilii nostri "alesi" au decis in cunostinta de cauza sa cheltuiasca atata amar de bani pentru a pune in valoare o batjocura la adresa istoriei neamului!

Chestionat despre soarta proiectului privind restaurarea statuii lui Mihai, viceprimarul Oradiei, Gheorghe Carp, a declarat ca el nu stie nimic despre proiectul renovarii acesteia, dar va verifica daca o eventuala finantare e inclusa in bugetul local al Oradiei pe 2010, acest lucru fiind putin probabil in conditiile crizei actuale, insa, oricum, suma vehiculata i se pare "exorbitanta".

Cat despre valoarea artistica a monumentului, parerea viceprimarului este fara echivoc: "Am vazut destule statui mult mai frumoase!...In plus, Mihai Viteazul nu are nici o legatura cu Oradea! Exista alte personalitati care ar fi meritat o statuie in centrul orasului nostru!", a declarat Mihai Carp.