Proiectul ''Strazi deschise'' nu va fi implementat in weekend-ul 12 - 13 iunie

"Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal - UEFA 2020. Avand in vedere faptul ca acest eveniment implica o serie de restrictii rutiere pe mai multe strazi si bulevarde, inclusiv in zona centrala, si pentru a nu bloca accesul echipelor participante si al turistilor la hotelurile unde sunt cazati, proiectul 'Strazi deschise' nu poate fi implementat in weekend-ul 12 - 13 iunie. Proiectul va fi reluat de weekend-ul viitor,19 - 20 iunie", precizeaza PMB, prin intermediul unui comunicat de presa.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , anunta pe 21 mai lansarea proiectului "Strazi deschise", prin care sapte zone din centrul Capitalei devin pietonale, la fiecare sfarsit de saptamana, in perioada 29 mai - 17 octombrie. Centrul Bucurestiului, a devenit zona exclusiv pietonala incepand de la finalul lunii mai . Mii se oameni au profitat de faptul ca strazi precum Calea Victoriei sau Bulevardul Aviatorilor au fost inchise traficului de masini fiind permisa circulatia pietonilor inclusiv pe carosabil. Astfel, oamenii au putut sa se plimbe in voie, pe jos, cu bicicletele sau cu trotinetele. Si primarul Capitalei, Nicusor Dan, a facut o plimbare pe strazile deschise circulatiei doar pentru pietoni si a postat inclusiv imagini.