Strazi deschise in Bucuresti: Proiect-pilot care prevede largirea spatiilor de recreere, in contextul pandemiei

Proiectul-pilot se numeste "Strazi deschise" si azi va fi trimis Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei Sectorului 1 si Primariei Sectorului 2.Scopul este de a initia o colaborare pentru punerea proiectului in practica, se arata intr-un comunicat de presa al ARCEN de marti."In paralel, vom initia dialoguri cu grupuri civice, ONG-uri si specialisti pentru perfectionarea si replicarea modelului la scara intregului oras", potrivit sursei citate.Astfel, se doreste extinderea Gradinilor Icoanei si Ioanid, incepand din 6 iunie 2020, prin pietonalizarea strazilor din proximitate, "urmarind sa experimenteze largirea integrata a spatiilor de recreere in contextul crizei generate de coronavirus si al nevoilor create de iesirea treptata din izolare si de incetarea starii de urgenta".Proiectul este un punct de pornire pentru abordarea integrata a extinderii tuturor spatiilor de recreere din oras in noul context impus de pandemia COVID-19, sustin initiatorii.In conditiile in care dupa 15 mai vom fi nevoiti sa respectam distantarea sociala, asta presupune mai mult spatiu public in interiorul oraselor, argumenteaza ARCEN."In prezent, Bucurestiul are doar 3 mp de parcuri si gradini publice pentru fiecare locuitor, fara sa ia in calcul rezidentii neoficiali, adica mai putin de jumatate din norma europeana.Crearea conditiilor de recreere in spatii deschise, prin pastrarea distantarii fizice, este fundamentala pentru sanatatea fizica si psihica a locuitorilor orasului. E nevoie sa regandim rapid viata orasului; aceasta criza poate deveni o oportunitate pentru un nou tip de convietuire urbana", mai precizeaza sursa citata.Astfel, in prima etapa este propusa extinderea spatiului celor doua gradini publice, Icoanei si Ioanid, care insumeaza doar 20.000 mp.Fluxul de circulatie ar urma sa fie deviat pe cinci strazi din apropiere, apoi alte 16 strazi vor fi pietonalizate. Rezultatul: spatiul de recreere se tripleaza, ajungand la un total de 60.000 mp pentru locuitorii Bucurestiului."Pietonalizarea strazilor se va face prin intermediul conurilor de trafic pentru a permite accesul rezidentilor si vehiculelor apartinand serviciilor de urgenta. Inchiderea strazilor va permite stationarea si parcarea autoturismelor rezidentilor, dar va impune reducerea vitezei de deplasare la 20 km / ora pe segmentele pietonalizate, in zilele de vineri ora 18.30 pana duminica la ora 21.00, pe durata masurilor de distantare fizica", se explica in proiect.Faza pilot a proiectului "Strazi deschise" propune- str. Icoanei - segmentul strada Ion Movila-str. Jean Louis Calderon;- str. Dimitrie Orbescu;- Piata Spaniei;- str. Dumbrava Rosie;- str. Aurel Vlaicu - segmentul bdul Dacia-str.Icoanei;- intrarea Ion Voicu;- str. Corneliu Botez;- str. Schitul Darvari;- str. Arthur Verona - segmentul str. Icoanei-B-dul Magheru;- str. Pitar Mos;- str. Eremia Grigorescu;- str. Al. Donici - segmentul str. Icoanei-str.Vasile Lascar;- str. Ion Luca Caragiale - segmentul str. Maria Rosetti-str. Icoanei;- str. A.D.Xenopol;- str. Polona - segmentul bdul Dacia-Piata Cantacuzino pe sensul de mers spre Soseaua Stefan cel Mare;- str. Cristofor Columb;- pe Bulevardul Dacia - obligatoriu inainte sau stanga in intersectiile cu strazile: Polona si Aurel Vlaicu - ocolire prin strada Vasile Lascar- pe strada Vasile Lascar - obligatoriu inainte sau stanga/dreapta in intersectia cu strada Alexandru Donici- pe strazile C.A. Rosetti - Maria Rosetti - obligatoriu inainte sau la dreapta in intersectiile cu strazile: Schitul Darvari si Pitar Mos- pe strada Dionisie Lupu - obligatoriu inainte la intersectia cu strada Arthur Verona- pe strada Icoanei - obligatoriu la stanga la intersectia cu strada Ion Movila.Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN) este un ONG care a deschis si intretine zi de zi un dialog istoric pe tema "vietuirii urbane de calitate".Potrivit site -ului oficial, "directiile noastre de dialog si actiune sunt: valorificare, revitalizare si activare prin cultura, memorie si patrimoniu, educatie urbana, interconectare comunitara, implicare civica, legislatie si interventie"."Prin proiectele si programele ARCEN cream un model de restaurare si conservare a memoriei Bucurestiului, de refacere a legaturii dintre cetateni si cetate, de valorificare si activare prin cultura a potentialului etic, educativ si recreativ al orasului precum si de imbunatatire a legislatiei privind protectia patrimoniului construit si a zonelor istorice ale Bucurestiului", conform sursei citate.