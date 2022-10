Suceava: Sapte raniti intr-un accident rutier

Sapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce soferul care conducea microbuzul in care se aflau, a intrat cu microbuzul in parapetul unui pod, in apropiere de localitatea suceveana Parhauti, informeaza MEDIAFAX.

Sase pasageri au fost raniti in urma accidentului. Soferul, care consumase alcool, purta centura de siguranta si a suferit rani usoare. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, ranitii avand nevoie de 5-12 zile de ingrijiri medicale.

Suceveanul Vasile O., in varsta de 33 de ani, nu a adaptat viteza intr-o curba, pe DJ 178 A, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in parapetul unui pod. Soferul conducea o autoutilitara VW Transporter, potrivit Politiei Judetene Suceava

Vasile O. a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatului i-au fost recoltate si probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.