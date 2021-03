Tanarul vaccinat initial cu ser Pfizer si la rapel cu Moderna sustine ca in Registrul de Vaccinare apare ca fiind neimunizat cu ambele doze

Criticat pentru ca nu a fost atent la vaccin

Alin-Alexandru Ionescu sustine ca gestul lui Valeriu Gheorghita de a-l suna, dupa eroarea produsa in centrul de vaccinare, a fost "o actiune de PR bunicica, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevaratul potential".Acesta a mai spus ca nu a primit " niciun numar de contact daca apar probleme, niciun suport pentru efectuarea testului de anticorpi , nicio procedura in cazul in care se dovedeste ca nivelul de anticorpi este foarte scazut" si ca in noaptea de dupa inocularea serului a avut stari febrile, frisoane si dureri musculare.Tanarul a publicat joi pe Facebook , un print-screen care arata ca, la peste 24 de ore de la rapel, in Registrul national electronic de vaccinari el este inclus in categoria persoanelor care nu au primit ambele doze de vaccin anti-COVID.El ironizeaza actiunea coordonatorului campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, de a-l suna, dupa ce acesta a aflat despre eroare, catalogind gestul medicului drept "o actiune de PR bunicica, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevaratul potential"."Pe langa asigurarile ca din punct de vedere medical nu am de ce sa-mi fac griji, am fost informat de domnul Gheorghita ca imi va fi eliberata o adeverinta de vaccinare care va reflecta realitatea: un vaccin format dintr-un mariaj Pfizer+Moderna. Eu am fost cel care a intrebat despre un eventual test de anticorpi, pe care domnul Valeriu Gheorghita mi l-a recomandat sa fie facut peste 14 zile. Niciun numar de contact daca apar probleme, niciun suport pentru efectuarea testului de anticorpi, nicio procedura in cazul in care se dovedeste ca nivelul de anticorpi este foarte scazut", mai scrie Alin-Alexandru Ionescu.El precizeaza ca in noaptea care a urmat rapelului au aparut reactii adverse care nu au fost "iesite din comun", respectiv stari febrile, frisoane si dureri musculare. Tanarul scrie ca sunt specialisti care i-au recomandat ca dupa efectuarea testelor de anticorpi, in cazul in care nivelul acestora este scazut, sa faca inca o inoculare cu serul de la Moderna. Desi sfatul vine de la specialisti, in acest moment nu exista nicio procedura pentru a face asta prin programul national de vaccinare", mentioneaza el. Ionescu le raspunde si celor care l-au criticat ca nu a dat el dovada de vigilenta pentru a preveni eroarea."Mai multe persoane m-au criticat pentru ca nu am cerut clarificari in cabinet legat de vaccinul care imi este administrat. Este adevarat ca un pic de vigilenta m-ar fi scutit de toate aceste neplaceri, insa greseala nu este in niciun caz a mea. Este o situatie de nerespectare a unor proceduri clare intr-un act medical.Poate ca aceste doua vaccinuri nu interfereaza intr-un mod negativ. Poate chiar isi potenteaza efecte. Nu despre asta e vorba! Ci despre actul in sine, despre faptul ca o greseala aparent banala poate avea urmari foarte grave. Tocmai din aceste motive am fost atat de vocal legat de ceea ce mi s-a intamplat, am acceptat toate solicitarile de interviuri si am spus povestea cap-coada exact asa cum s-a intamplat. Si cu siguranta oamenii din centrele de vaccinare vor fi mai atenti!", concluzioneaza el.Alin Ionescu a fost vaccinat miercuri, in centrul de vaccinare numarul 5 de la Romexpo, el fiind al doilea pacient care a fost vaccinat la rapel cu Moderna, desi primise prima doza de la Pfizer. Primul caz a aparut in 9 februarie, la un barbat din judetul Gorj.