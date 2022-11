Taranii din Neamt se apara singuri de romi

Taranii din trei comune ale judetului Neamt si-au facut transee la marginile padurilor si baricade inaltate in jurul gospodariilor si fac de straja cu furci si lopeti pentru a se apara de sutele de talhari care le prada sistematic gospodariile, recoltele si padurile, relateaza Gardianul in editia de joi.

Comunele nemtene Bahna, Moldoveni si Romani se afla la granita cu judetul Bacau. La cativa kilometri distanta, in aceeasi zona limitrofa, se afla si localitatea bacauana Buhusi.

Iar respectiva localitate are un cartier, Orbic, populat in exclusivitate de romi, iar pentru acestia, infractiunea constituie un mod de viata cat se poate de obisnuit. Dintre cei 1.200 de locuitoriai cartierului Orbic, doar copiii, batranii si cateva dintre femei nu au cazier judiciar pentru comiterea de infractiuni, indeosebi furturi si talharii.

Potrivit jurnalistilor de la Gardianul, atacurile asupra localitatilor Bahna, Moldoveni si Romani sunt date de romii din Orbic in stil haiducesc. Acestia navalesc cu zecile, inarmati cu topoare si rangi, deseori in plina zi, fara sfiala.

Fura porumb si cartofi de pe camp si taie copaci din padurile particulare ale oamenilor. Numai in ultimele doua luni au fost furati copaci de pe 300 de hectare de teren impadurit apartinand locuitorilor din Bahna. Gospodariile marginase sunt atacate frecvent de romii care fura tot ce intalnesc in cale, de la ceapa de pe straturile din gradini pana la bunurile din locuinte.

Un localnic a fost batut, legat cu sarma ghimpata si apoi jefuit de romii din Orbic, care i-au luat calul, caruta si bunuri in valoare de peste 10.000 de lei. Disperati, satenii celor trei comune nemtene afectate au decis sa-si ia propriile masuri de aparare. Ei au sapat transee si au ridicat baricade, atat in jurul padurilor si terenurilor cultivate, cat si in preajma gospodariilor de la marginea localitatilor. Totodata, taranii au hotarat sa faca de straja, inarmati cu furci, lopeti si alte unelte folosite la munca de camp.

Autoritatile locale sunt, la randul lor, implicate in conflictul dintre sateni si talharii din Orbic si se tem ca venirea iernii ii va determina pe romi sa lanseze noi atacuri, in vederea aprovizionarii cu mancare si mai ales cu lemne de foc.

Totodata, aceleasi autoritati s-au aratat ingrijorate din cauza situatiei din Italia, care ameninta sa se lase cu expulzarea romilor de pe teritoriul respectivei tari. Din cate am aflat, sunt in jur de 80 de romi din Orbic, care sunt plecati in Italia si care ar putea reveni in tara. Acestia vor spori numarul celor care vor comite talharii pe raza comunei noastre", a spus Vasile Caprioara, primarul din Bahna.

Situatia tensionata din zona a determinat suplimentarea posturilor de politie cu cativa agenti in plus. Acestia au declarat insa ca, in ciuda eforturilor depuse, nu pot face fata cazurilor inregistrate aproape zilnic.

De altfel, problema cu romii din Orbic este deosebit de grava si dateaza de ani buni. Pe 5 decembrie 2002, politistii din Buhusi au descins in cartier, cu intentia de a aresta doi indivizi condamnati si dati in urmarire.

Peste 150 de romi s-au rasculat si i-au atacat pe oamenii legii cu securi si pietre, iar doi agenti de politie au fost grav raniti, unul dintre ei ramanand mutilat pe viata, cu ochiul scos din orbita.

Pentru potolirea conflictului au fost chemate trupele de interventie rapida din Neamt, conduse de comisarul Daniel Cazacu. Acestea au fost atacate la randul lor cu topoare si sabii artizanale, fiind nevoite sa foloseasca armamentul din dotare.

In cursul altercatiei au fost impuscati doi dintre atacatorii romi, printre care si unul dintre cei cautati si dati in urmarire. In urma evenimentelor, asociatia Rromani Criss a deschis un proces in instanta, acuzandu-i pe politisti de aplicarea unor masuri discriminatorii. Romii au castigat in instanta.

