Tariceanu le cere ilfovenilor sa nu mai faca blatul in RATB

Sambata, 25 Octombrie 2008, ora 13:55
1405 citiri
Tariceanu le cere ilfovenilor sa nu mai faca blatul in RATB

Aflat in vizita la Buftea, premierul Tariceanu a cerut ilfovenilor sa nu mai faca blatul in autobuzele RATB.

Seful Executivului a explicat de ce nu au fost inca reintroduse liniile preorasenesti in Ilfov.

Oficialii Primariei Bucuresti i s-au plans ca persoanele care folosesc autobuzele RATB nu isi cumpara bilete.

"Am discutat chiar si aseara cu primarul Capitalei sa gasim solutia. Ei insa se plang ca liniile de trensport, dupa ce sunt puse in functiune, nu se platesc biletele. Si cetatenii trebuie sa respecte acest lucru", a spus Tariceanu.

Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
Trei comisii din Congresul SUA despre alegerile în Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților din Statele Unite au emis o declarație comună referitoare la alegerile parlamentare din Republica Moldova programate duminică, 28...
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar cei aflați în străinătate pot vota la secțiile special organizate pentru...
#bilet, #autobuz, #RATB, #Ilfov , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac: "Am luat 400 de milioane de euro! Multumesc, la revedere!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, dupa cele 25 de minute jucate de roman in Alanyaspor - Galatasaray

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Britanicul Nathan Gill, fost europarlamentar pro-Brexit, admite că a primit mită din Rusia pentru influențarea politicii europene și interne
  2. Incendiu la Spital din Rădăuți: 11 pacienți evacuați. Cauza probabilă a focului: echipamentul de iluminat defect al unității medicale
  3. Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
  4. O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală
  5. Regele Charles al Marii Britanii a jucat un rol cheie în schimbarea de ton a lui Trump față de Ucraina
  6. Rusia ajută China cu experiența și tehnologia necesară unor operațiuni rapide pentru atacarea Taiwanului
  7. Cercetătorii de la MIT au creat motorul imposibil: funcționează fără benzină, fără electricitate, doar cu lumină
  8. Sindicaliştii din Finanţe protestează la Ministerul Finanţelor: Zece cerinţe pentru eficientizarea instituţiilor
  9. „Văduva Neagră”, robotul ucrainean care poate transporta, lansa și coordona atacuri complexe cu drone
  10. Președintele venezuelean Maduro ironizează YouTube după ce contul său a fost închis: „Imperialiști idioți!”