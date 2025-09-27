Tariceanu le cere ilfovenilor sa nu mai faca blatul in RATB

Sambata, 25 Octombrie 2008, ora 13:55
Aflat in vizita la Buftea, premierul Tariceanu a cerut ilfovenilor sa nu mai faca blatul in autobuzele RATB.
Seful Executivului a explicat de ce nu au fost inca reintroduse liniile preorasenesti in Ilfov.
Oficialii Primariei Bucuresti i s-au plans ca persoanele care folosesc autobuzele RATB nu isi cumpara bilete.
"Am discutat chiar si aseara cu primarul Capitalei sa gasim solutia. Ei insa se plang ca liniile de trensport, dupa ce sunt puse in functiune, nu se platesc biletele. Si cetatenii trebuie sa respecte acest lucru", a spus Tariceanu.
