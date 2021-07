Bilete de autobuz mai scumpe si tarif unic in Bucuresti si in Ilfov. Anuntul oficial facut de directorul STB

"Haideti sa privim altfel, pentru ca lumea vorbeste si discuta de majorarea de tarife. Eu as vrea sa discut despre o noua politica tarifara, iar politica tarifara cuprinde niste avantaje aduse calatorilor: in primul rand o integrare a celor patru operatori regionali de suprafata din zona metropolitana, sub aceeasi cupola, de la 1 august. In al doilea rand, pe liniile expres o sa avem tarife identice ca pe zona metropolitana. (...) Noile tarife aduc avantaje majore: cu 3 lei circuli 90 de minute, acesta e primul aspect, iar cu 3 lei circuli si in Bucuresti si in Ilfov. Pana acum cu 1,3 lei circulam cu o calatorie in zona urbana si cu 1,5 lei in Ilfov. Ganditi-va la acest aspect: cele doua titluri de calatorie cumulate sunt aproape 3 lei. Deci sunt avantaje aduse calatorilor in primul rand si, e adevarat, ne ofera o oarecare predictibilitate noua. Noi integram, prin acest sistem automat de taxare, toti acesti operatori (din Ilfov, n.r.), o sa avem titluri comune", a afirmat Crit.Directorul general al STB a subliniat ca noua politica tarifara a companiei are ca scop oferirea de facilitati calatorilor fideli, astfel ca abonamentul pe un an de zile ofera un cost al calatoriei de sub 1 leu."Mai mult decat atat, daca ne referim la valori, pentru ca lumea vorbeste de majorari tarifare, si aici e o chestiune discutabila, si vreau sa atrag atentia vizavi de un aspect: avem trei abonamente, ma refer la abonamentul lunar, abonamentul pe o jumatate de an si abonamentul pe un an. Asa cum ziceam, politica de transport a Municipalitatii, a UAT-urilor din Ilfov, trebuie sa fie vizavi de a aduce facilitati calatorilor fideli. Iar aici, daca ne referim la abonamentul pe o luna, care costa, in propunerea noastra si a municipalitatii, 80 de lei, pot spune ca in cei 80 de lei avem 60 de calatorii incluse in toata zona regionala, in zona metropolitana, ceea ce rezulta ca pretul calatoriei e undeva in jurul de 1,3 lei pe calatoria de 90 de minute. Daca ne referim la abonamentul pe o jumatate de an, care ar costa 400 de lei, pentru 365 de calatorii, cat inseamna dus intors calatorii zilnice, pretul calatoriei ar costa 1,1 lei. Iar daca ne referim la calatorii fideli, care isi achizitioneaza abonamente pe un an, pretul calatoriei va fi sub 1 leu pe calatorie", a precizat Crit.Acesta sustine ca fidelizarea calatorilor va avea ca efect scaderea folosirii masinilor personale in oras."Noi trebuie sa ne bazam pe politica de facilitati acordate calatorilor fideli si marile societati de transport din Europa se bazeaza pe acest aspect - calatorii fideli, si noi trebuie sa fidelizam din ce in ce mai multi calatori, astfel incat circulatia in Bucuresti sa nu mai fie facuta cu autoturismul, ci cu mijlocul de transport in comun sau suprateran", a subliniat Crit.El a adaugat ca pentru fluidizarea traficului, in STB se lucreaza deja la studiul de fezabilitate pentru cei 50 de kilometri de cale dubla de rulare, unde se doresc investitii pe termen mediu."Asteptam axa de finantare si sa declansam proiectul de modernizare, si mai mult decat atat, asa cum ati aflat in urma cu doua saptamani, deja s-a aprobat in sedinta de Consiliu General studiul de oportunitate pentru achizitia de 100 de autobuze electrice, se lucreaza la caietul de sarcini, exista linie de finantare si ne dorim sa avem in viitorul apropiat autobuze electrice. O sa avem proiecte similare si pentru troleibuze si sa vedem ce se intampla si dupa ce urmeaza sa vina tramvaiele, pentru ca sunt necesare si tramvaie si troleibuze noi. Ne indreptam catre fidelizarea calatorilor, dar de asemenea, vrem sa oferim conditii mai bune de transport. E clar ca un mijloc de transport trebuie sa ofere conditii calatorului, si atunci trebuie sa finantam de undeva treaba asta - vrem conditii mai bune, vrem curatenie, vrem disponibilitate, vrem calitate in tot ceea ce oferim, platim, dar nu platim mai mult. Cine e calator fidel se gandeste la STB si achizitioneaza abonament", a afirmat Adrian Crit.In opinia sa, noua politica tarifara va degreva si din presiunea financiara care apasa in prezent pe Primaria Bucuresti."Noi venim cu o politica tarifara noua, ne dorim calatori fideli care sa utilizeze mijloacele de transport in comun tocmai pentru a asigura partea de cash-flow a institutiei si de a degreva presiunea care se afla in momentul de fata de bugetul Municipalitatii, in conditiile in care ne dorim sa oferim facilitati calatorilor printr-un program de curatare a vehiculului mai accentuat, sa fie o curatenie din ce in ce mai buna, care se vede in ultima perioada, pentru ca s-a demarat un proces amplu de curatenie in vehicule si de a sosi vehiculul la timp in statie prin gestionarea mult mai atenta a sistemului de monitorizare si dispecerizare. (...) Mai mult decat atat, integrarea completa cu Metrorex, titluri comune, plecand de la abonamentul pe un an, abonamentul pe jumatate de an, abonamentul pe o luna si tipul de calatorie simplu, integrat, toate facilitatile sunt aduse calatorilor.Nu in ultimul rand, directorul STB a afirmat ca noua politica tarifara a STB va avea ca efect scaderea subventiilor primite de societatea de transport, de la 90% din costuri pana la 80%."In momentul de fata, daca ne gandim la impactul bugetar eu pot sa zic urmatorul lucru: Municipalitatea si UAT-urile din zona Bucuresti-Ilfov finanteaza transportul public cu aproximativ 90%. Urmarea acestui nou plan tarifar, ne asteptam ca ponderea sa scada, sa ajunga undeva la in jur de 80%. Oricum transportul public e un transport subventionat, asta e clar. Oricum acestea nu sunt costuri reale si oricum Municipalitatea si UAT-urile ofera si vor oferi in continuare facilitati calatorilor", a incheiat Adrian Crit.Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de la 1 august, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei, a anuntat, marti, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.In prezent, pretul unei calatorii cu mijloacele STB este de 1,3 lei, iar pretul unei calatorii cu metroul este de 2,5 lei.Biletul comun STB/Metrorex in valoare de 5 lei va permite o calatorie cu metroul si 90 de minute in reteaua STB.Un abonament de 24 de ore va costa 8 lei, iar abonamentul comun STB/Metrorex pentru 24 de ore va fi 14 lei.Noutatea la abonamentele de 24 si 72 de ore este ca acestea vor fi chiar 24 de ore de la momentul emiterii. Se elimina notiunea de abonament "de zi" care, cumparat la ora 18:00, de pilda, era valabil doar 6 ore din acea "zi".Ambele societati de transport introduc si optiuni favorabile pentru companiile care doresc sa isi sustina angajatii sa foloseasca transportul in comun.De asemenea, vor exista abonamente de o luna, 6 luni si 12 luni. Preturile lor vor fi de 80 de lei separat pentru fiecare dintre retele (140 de lei in comun STB/Metrorex), 400 de lei (700 de lei in comun STB/Metrorex), respectiv 700 de lei (1.200 de lei in comun STB / Metrorex)."In cazul STB, aceasta este prima actualizare a tarifelor de calatorie din 2008. Iar la metrou, ultima ajustare a preturilor a fost in 2014. Totodata, potrivit estimarilor, incasarile suplimentare generate de aceasta masura se vor reflecta direct in conditiile de calatorie - prin investitiile pe care cele doua companii le vor putea efectua", se precizeaza in comunicatul Ministerului Transporturilor.