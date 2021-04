Tata si fiica, umar la umar impotriva COVID-19. Povestea familiei care lucreaza impreuna la un centrul de vaccinare din Bucuresti FOTO

Povestea celor doi este relatata pe pagina de pe Facebook a Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19."Este o perioada dificila pentru noi toti, insa cred ca vaccinarea este singura solutie care ar putea duce intr-un final la stoparea pandemiei si intoarcerea la o viata normala, asa ca ma bucur de faptul ca eu si parintii mei reusim sa ajutam putin in realizarea acestui vis," spune Diana, medic in Centrul de vaccinare de la Palatul National al Copiilor."Tata a lucrat timp de 40 de ani in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) . Este un om foarte pasionat si muncitor care a lucrat mereu peste program si a facut ture suplimentare. De aceea, acum a ales sa isi continue activitatea ajutand in centrul de vaccinare pe pozitia de asistent generalist principal.El m-a inspirat sa ma inscriu ca voluntara la varsta de 18 ani la SABIF, unde am avut ocazia sa invat medicina de urgenta. Cu siguranta, atat el, cat si mama, care lucreaza de asemenea ca asistent medical si participa la vaccinare impreuna cu echipa mobila din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta, m-au inspirat prin munca lor in orientarea spre o cariera dedicata celor care au nevoie de ajutor. Imi place sa lucrez cu oamenii si imi plac provocarile . Medicina este o mare provocare deoarece in fiecare zi trebuie sa fiu pregatita. In pandemie, din pacate, calitatea rezidentiatului scade odata cu numarul pacientilor in spitalele non-Covid. Am inceput entuziasmata munca in ianuarie, dar pentru ca aveam mai mult timp liber decat imi doream, tata mi-a propus sa vin sa muncesc si sa ajut in centrul de vaccinare organizat la Palatul National al Copiilor, despre care a avut numai cuvinte de lauda.Astfel, am ajuns sa vin aici. Este o perioada dificila pentru noi toti, insa cred ca vaccinarea este singura solutie care ar putea duce intr-un final la stoparea pandemiei si intoarcerea la o viata normala, asa ca ma bucur de faptul ca eu si parintii mei reusim sa ajutam putin in realizarea acestui vis", povesteste cu entuziasm Diana.Diana este medic rezident gastroenterolog in anul I la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Agrippa Ionescu, iar impreuna cu tatal ei, domnul Mircea, fac parte din personalul vaccinator de la Palatul National al Copiilor.