Taximetristii fac miting la Bucuresti, indignati de "mafia autorizatiilor"

Taximetristii din Ilfov care lucreaza in Bucuresti au anuntat, vineri, ca vor organiza un miting si un mars de amploare pentru a obtine liberalizarea activitatii de taximetrie.

Ei sustin ca trebuie sa apeleze la "mafia autorizatiilor" pentru a-si putea desfasura activitatea si cer autorul primarului Oprescu.

"Ne pare rau insa ca trebuie sa va reamintim ca principala cauza a starii de fapt este limitarea numerica a autorizatiilor taxi, limitare pe care se pare ca nu ati combatut-o si fata de care nici nu luati atitudine. Daca erati informat corect de catre subalternii dvs., ati fi observat ca transportatorii autorizati din Judetul Ilfov sunt intr-un numar destul de mare bucuresteni.

Acesti bucuresteni au ales sa-si faca propriile firme si propriile P.F.A-uri in Ilfov, in loc sa inchirieze autorizatii taxi 'de Bucuresti' de la Mafia ce le tine in sertare sau care le vinde la preturi incepand de la 5.000 euro bucata", se arata intr-o scrisoare trimisa primarului Sorin Oprescu, citata de B1, de Asociatia Profesionala a Transportatorilor in Regim de Taxi si Inchiriere (APTTI).

Asociatia sustine ca sunt aproximativ 10.200 de autorizatii taxi in Bucuresti, in timp ce legea prevede doar 7.600.

"De ce evitati Domnule Primar General sa spuneti adevarul despre reala tinta a modificarii legii taximetriei si anume paragraful strecurat in proiectul de modificare, care ofera posibilitatea ca un transportator autorizat sa poata folosi in desfasurarea activitatii un alt transportator, 'neautorizat' (prin termenul 'neautorizat' ne referim la transportatorii ilfoveni ce nu au autorizatii de Bucuresti, dar sunt transportatori ce detin deja baza materiala pentru desfasurarea activitatii de taximetrie si care in baza unei legi in vigoare si anume 168/2010 au investit si au creat locuri de munca).

In cazul in care Ilfovul nu va fi acceptat in Bucuresti, acestia vor deveni (fortati de imprejurari, pentru a nu isi pierde investitiile deja facute) clientii mafiotilor din Bucuresti, care stau cu sute de autorizatii in sertar fara a avea masini.

Vorbim de aproximativ 1.600 de potentiali clienti care vor inchiria acele autorizatii de Bucuresti. Un simplu calcul arata ca 1.600 de autorizatii inchiriate cu 250-350 euro/luna, genereaza un profit curat de 400.000-560.000 de euro lunar, bani ce vor fi incasati de catre cei ce acum vor Ilfovul afara din Bucuresti", se mai spune in scrisoarea APTTI.

Oprescu: Primaria nu e de acord ca taxiurile din Ilfov sa opereze permanent in Bucuresti

Primarul Sorin Oprescu a propus mai multe amendamente la legea taximetriei, aflata in dezbatere in Camera Deputatilor, care i-ar impiedica pe taximetristii din Ilfov sa mai lucreze pe strazile Bucurestiului.

