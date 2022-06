Temperaturi de 25 de grade de Florii

Meteorologii au vesti bune pentru acest weekend. Desi sambata, cerul se va innora trecator si vor cadea ploi de vara, cu tunete si fulgere, in Banat, Crisana si Maramures, vom avea parte de temperaturi de vara.

Cateva averse pe arii restranse vor fi si in Transilvania si vestul Olteniei, mai ales dupa-amiaza. Din cand in cand si vantul va sufla ceva mai tare. In restul tarii, vremea va fi frumoasa, cu nori, dar si cu soare. Temperaturile cresc si vor fi cuprinse intre 18 si 25 de grade. Pentru urmatoarele zile vestile sunt si mai bune.

Duminica, de Florii, va fi soare inca de dimineata. Pe parcursul zilei apar si cativa nori, dar numai in nordul extrem e posibil sa cada averse trecatoare. Aici se vor inregistra si cele mai mici temperaturi ale zilei: in jur de 19 grade. In schimb, in sudul tarii se asteapta maxime specifice unei zile de vara.

In Capitala si in Lunca Dunarii, la amiaza vor fi nu mai putin de 26 de grade. Iar traditia spune ca asa cum este vremea de Florii, la fel va fi si de Paste, deci si duminica viitoare putem spera la timp frumos.

Luni, nu vor fi prea multi nori, dar in nord-vestul tarii sunt asteptate cateva ploi slabe, insotite de descarcari electrice. Vantul se va intensifica trecator in regiunile extracarpatice. La amiaza sunt prognozate 19 grade in nordul Moldovei, in timp ce in Campia de Vest si in sudul tarii maximele urca pana la 26 - 27 de grade, valori specifice inceputului lunii iunie.

In Capitala, vremea ramane frumoasa si calda, cu cer variabil si o maxima de 26 de grade.

Ads