Tolea voia s-o gaseasca pe Elodia ca sa puna mana pe recompensa de la OTV

Anatolie Ciumac, zis si Tolea, le-a dezvaluit procurorilor ca voia s-o gaseasca pe Elodia Ghinescu, avocata din Brasov disparuta in urma cu aproape un an, ca sa puna mana pe recompensa promisa de OTV.

Desi nu a fost citat, Tolea s-a prezentat de buna voie, miercuri, la Parchetul General, unde a stat de vorba cu procurorii. "Nu a dat nici o declaratie scrisa. Doar a vorbit deschis cu anchetatorii, spunandu-le ca nu el este vinovat de moartea avocatei disparute din Brasov, asa cum il acuza sotia sa, Magda Ciumac", au precizat surse judiciare, informeaza Gandul.

Aceleasi surse au mai spus ca Tolea a recunoscut doar ca s-a luat dupa clarviziunile sotiei sale si ca, impreuna cu ea, a ajuns la cimitirul din Rasnov. Luptatorul a dezvaluit ca planul sau a fost urmatorul: gasirea avocatei si aducerea cadavrului ei - daca ar fi existat - la postul de televiziune OTV pentru castigarea recompensei de 30.000 de euro.

Tolea sustine ca totul a plecat de la o nebunie de-a Magdei Ciumac de a o cauta pe Elodia. Folosindu-se de acest caz mediatic, Magda l-a transformat intr-o moneda de schimb in procesul de divort.

Totodata, anchetatorii care au audiat-o pe femeie spun ca declaratiile sale nu sunt veridice deoarece in sustinerea celor afirmate nu are nici o dovada contra lui Tolea.

Anatolie Ciumac a mai precizat in fata anchetatorilor ca, dupa ce sotia sa Magda a aparut la OTV - facand fel si fel de scenarii si povestind ca el ar fi ridicat un sac dintr-un cimitir din Rasnov - el a aparut la aceeasi televiziune aratand drept proba o papusa gonflabila cu infatisarea sotiei sale plina cu cartofi.

Acesta a fost - in opinia lui Tolea - modul prin care si-a sustinut nevinovatia. Tot ceea ce Tolea a relatat procurorilor nu a fost consemnat in scris, motivul fiind neconturarea unor elemente care sa conduca la o posibila implicare a acestuia in cazul "Elodia".

