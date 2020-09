Topul judetelor cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Sase situatii in care numarul imbolnavirilor a trecut de 70 in 24 de ore. Bucurestiul conduce detasat

1.554 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate la nivelul Romaniei, in conditiile in care au fost prelucrate 24.328 de teste. Reiese un raport de pozitivare de 6,38%, unul crescut, dar in media ultimelor zile.La ATI sunt internati 512 oameni, aproape de recordul de 517 pacienti, inregistat pe 1 septembrie.La nivel national, numarul cel mai mare de cazuri noi a fost inregistrat in Bucuresti - 231.Urmeaza judetul Iasi - 80 de cazuri noi, Bacau - 75, Cluj si Constanta - cu cate 72 si Prahova, cu 71 de cazuri.