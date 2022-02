Traditii populare in Sambata Mare

Sambata Mare este ultima zi dinaintea marii sarbatori a Pastilor, cand femeile trebuie sa pregateasca mare parte din mancarea pentru acest eveniment, sa deretice prin incaperi si sa faca ultimele retusuri la hainele noi pe care cei din familie urmeaza sa le imbrace in zilele de Paste.

De obicei, in Sambata Mare are loc si sacrificiul mielului, din carnea caruia se pregatesc bucate traditionale: drobul (in Bucovina cighir), friptura si borsul de miel.

Spre deosebire de Craciun, pentru Paste nu se pregatesc prea multe feluri de mancare, de unde si zicala: "Craciunul este satul, iar Pastele este fudul".

Principala grija a oamenilor inaintea Pastilor este aceea de a-si primeni hainele, fiecare gospodina trebuind sa aiba o camasa noua, cusuta in mod special, iar barbatii macar o palarie noua.

Momentul ritual al facerii pascai, in Sambata Pastilor, iar in unele zone in Joia Mare, capata valente deosebite, prin plasarea intr-o cosmogonie originala a gospodinei: fie ca trimite la nasterea lui Iisus, fie la moartea lui (prin forma care i se da aluatului), femeia capatand astfel, prin repetarea unor gesturi foarte vechi, o putere deosebita, care poate sa fie valorificata si in gospodarie (ungerea pomilor cu aluat, pentru a le asigura rodirea, semanarea vegetatiei din gradina in aceasta zi, pasca speciala realizata pentru vite etc.).

Cel de-a doilea moment ritual este dat de ajunul marii sarbatori. Este noaptea cand se deschid cerurile, cand ard comorile si cand, in general, practicile magice de orice fel sunt la ele acasa.

Sambata spre duminica oamenii nu dorm, ci fac un foc in curti sau pe dealul din apropierea bisericii, care tine pana la miezul noptii. De la miezul noptii merg la biserica, la slujba. Alteori focul este intretinut de flacai pana in zori.

Sambata seara, fiecare gospodina isi pregateste cu grija cosul ce urmeaza a fi dus la biserica, pentru sfintire. In el asterne un stergar curat si asaza o lumanare alba, oua rosii, cozonac, pasca, o bucata de slanina, muschi de porc, sunca special preparata, zahar, faina, salata de hrean cu sfecla rosie fiarta, sare, cativa catei de usturoi, o ramura de busuioc, carnati, un miel din aluat copt intr-o forma speciala etc. Totul se acopera cu cel mai frumos stergar pe care il are gospodina, semn de pretuire a sarbatorii pascale, dar si de mandrie personala.

