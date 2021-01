Traian Berbeceanu anunta relaxarea restrictiilor impuse in Bucuresti: "Masurile vor intra in vigoare incepand cu ora 00.00 a zilei de sambata"

"Cred ca este absolut necesar sa respectam in continuare normele de siguranta si masurile sanitare pentru ca intr-un viitor cat mai apropiat sa putem sa beneficiem de relaxari mai generoase ale acestor restrictii", a afirmat Berbeceanu.Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, ca este imbucurator ca dupa o lunga perioada de timp incidenta cumulata a cazurilor noi de coronavirus a scazut sub 3 la mie.Situatia va fi monitorizata in urmatoarele doua zile si, daca se va mentine incidenta sub 3 la mie, se va adopta o decizie a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta pentru relaxarea masurilor permise de lege in orasele din scenariul galben."Masurile vor intra in vigoare incepand cu ora 00.00 a zilei de sambata", a precizat prefectul Capitalei intr-o interventie la Digi24 "Ii rog pe cetatenii municipiului Bucuresti sa intelegem ca a fost un efort comun, in principal al dumnealor, dar si al autoritatilor. A fost frustrant sa respectam aceste masuri, dar uite ca au fost benefice si am reusit sa scadem incidenta de contaminare", a afirmat prefectul Capitalei.Berbeceanu cere in continuare respectarea masurilor."Cred ca este absolut necesar sa respectam in continuare normele de siguranta si masurile sanitare pentru ca intr-un viitor cat mai apropiat sa putem sa beneficiem de relaxari mai generoase ale acestor restrictii", a mai declarat Berbeceanu.Anterior, acesta a anuntat intr-un mesaj pe Facebook ca rata de incidenta in Bucuresti este de 2,96 la mia de locuitori si va fi urmarita evolutia in urmatoarele 48 de ore, iar daca situatia o va permite va fi convocat Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta care sa adopte o hotarare prin care unele masuri restrictive sa fie relaxate.Este vorba despre permiterea functionarii cu o capacitate de maxim 30% a salilor de spectacole si cinematografelor, redeschiderea activitatilor in interior a restaurantelor, cafenelelor si barurilor, in limita a maxim 30% din capacitatea unitatii si permiterea activitatilor cu publicul, pana in limita a 30% a spatiului destinat, a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc.Pe aceeasi tema: