Transportul in comun, redus cu 40% in Bucuresti, dar nu va fi suspendata nicio linie

Numarul mijloacelor de transport aflate in circulatie in Bucuresti va fi redus, de miercuri, cu pana la 40 la suta fata de normal, in urma scaderii cererii de transport. Societatea de Transport Bucuresti precizeaza ca nu va fi suspendata nicio linie.

"Societatea de Transport Bucuresti - STB SA va face o noua reducere a parcului circulant, de inca 15 la suta, incepand cu data de 1 aprilie 2020, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare cu virusul SARS CoV-2, insa nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai. Parcul programat pentru weekend nu se modifica", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de STB.

Astfel, liniile de transport in comun din Bucuresti si Ilfov vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 40 la suta fata de cel programat in conditii normale. STB SA va aloca pe fiecare linie un numar de vehicule corespunzator cererii de transport, dar si in concordanta cu gradul de incarcare a vehiculelor, astfel incat cetatenii sa calatoreasca in conditii in care sa nu le fie pusa in pericol sanatatea.

Totodata, STB SA anunta ca va continua dezinfectarea tuturor vehiculelor aflate pe traseu, cu doua treceri pe zi, folosind substante care distrug virusurile (pe baza de clor) si va mentine eforturile de igienizare a acestora si a statiilor de tramvai.

STB SA face apel la calatori sa respecte regulile de igiena personala si de protectie transmise de autoritati, sa se informeze numai din surse oficiale si sa urmeze ghidurile de pe pagina de internet https://fiipregatit.ro.

Totodata, STB SA le recomanda calatorilor sa utilizeze preponderent modalitatile alternative de achizitie si de plata a calatoriei, puse la dispozitie: incarcarea online a cardului de transport nominal, plata prin intermediul aplicatiei de mobil BPay sau plata prin SMS. Aplicatia gratuita BPay permite achizitionarea de titluri de calatorie direct de pe telefonul mobil de tip smartphone cu conexiune la internet, fara a fi necesara existenta unui card de transport. Detalii se gasesc pe site-ul www.stbsa.ro.