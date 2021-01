Un grup de voluntari cauta un Rottweiler pierdut in zona Corbii Mari de un cetatean bulgar implicat intr-un accident pe autostrada

Cainele pierdut este un Rottweiler femela, in varsta de 10 ani, se numeste Hera si este inregistrat in Bulgaria.Cainele este diagnosticat cu cancer, fiind sub tratament si are ca semn distinctiv o tumoare pe picior.Grupul de voluntari il ajuta pe cetateanul bulgar implicat in accident, care nu stie limba romana.Cei care pot da detalii sunt rugati sa sune la numarul de telefon 0740044244.