USR: Mii de bucuresteni sunt izolati din cauza unui pod care sta sa cada

Filiala Bucuresti a partidului Uniunea Salvati Romania atrage atentia ca starea precara in care se afla podul Giulesti Sarbi (Drumul Sabareni) a dus la izolarea a mii de bucuresteni, inclusiv copii.

Pe podul, care a fost expertizat ca nesigur, nu se mai poate circula, astfel ca autobuzul STB 162, singura metoda de transport inspre si dinspre cartierul Giulesti Sarbi, a fost anulat.

"Este anul 2019 si suntem in capitala tarii care detine Presedintia Consiliului European.

Accesul echipajelor de interventie in cazul unor avarii, deflagratii sau solicitari medicale se face doar dinspre Soseaua Chitila in conditii dificile, dar si pe un traseu ocolitor care genereaza interventii mult intarziate. De asemenea, pentru zecile de copii care merg pe jos pana la prima statie STB, drumul este o adevarata aventura", se arata pe pagina de Facebook USR Bucuresti.

Consilierii locali si generali USR au depus doua hotarari de Consiliu Local astfel incat podul sa treaca de la Ministerul Transportului la Primaria Generala si apoi in administrarea Consiliului Local Sector 1.

"Astfel Primaria Sectorului 1 va putea sa intervina pentru consolidarea podului si redeschiderea traficului STB", argumenteaza USR Bucuresti.

In plus, organizatia face apel la autoritati "sa nu intarzie aprobarea si punerea in aplicare a hotararilor de consiliu depuse de USR si sa ia toate masurile necesare pentru a rezolva rapid situatia locuitorilor din aceasta zona a Bucurestiului".

USR mai precizeaza ca in luna aprilie va expira si expertiza tehnica, deci podul ar trebui inchis.

"Singura optiune corecta pentru locuitorii de acolo este reabilitarea de urgenta!", potrivit USR.

