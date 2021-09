Peste 3.000 de fetiţe, vaccinate anti-HPV în Bucureşti în decurs de 3 luni. România, țara cu cea mai mare incidență de mortalitate cauzată de cancerul uterin

Situaţia stocurilor de vaccin HPV la DSP Bucureşti, la jumătatea lunii august releva existenţa a este 4.456 de doze, din care 3.510 în farmacia DSP şi 946 în teritoriu."În cursul lunii mai 2021, au fost primite la nivelul DSPMB un număr de 7420 de doze Gardasil - cantitate de vaccin solicitată anterior pentru anul 2020 trimestrul 1 şi trimestrul 2, conform catagrafiilor aferente şi cererilor transmise de către medicii de familie. În stoc mai existau un număr de 594 de doze. Actualmente, stocul de vaccin anti-HPV la data de 16.08.2021 este de 4.456 de doze (3.510 doze în farmacia DSP şi 9460 doze în teritoriu)”, a precizat DSP Bucureşti într-un răspuns transmis News.ro.Conform statisticilor DSP Bucureşti, în luna mai au fost vaccinate 1.224 de fetiţe, în iunie - 1.326, în iulie - 774, iar în primele 20 de zile din august - 236, fiind utilizate în total 3.558 de doze.”Dozele care sunt pe stoc în farmacia DSP vor fi folosite pentru vaccinarea completă a fetiţelor care au început schema de vaccinare. Menţionăm că medicii de familie trimit în continuare, lunar, către DSP cereri primite de la părinţi şi catagrafii pentru vaccinarea anti-HPV, solicitări pe care la rândul nostru le transmitem către INSP şi Ministerul Sănătăţii", au explicat reprezentanţii DSP Bucureşti.Conform medicilor, pentru perioada de vârstă 11 - 14 ani sunt necesare două doze, apoi recomandările sunt de trei doze.Ministerul Sănătăţii a anunţat vineri că a fost extinsă grupa de vârstă pentru vaccinarea gratuită anti-HPV, astfel încât să fie incluse fetele cu vârsta între 14 - 18 ani. Ministrul Sănătăţii Ioana Mihăilă a precizat că România este ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare incidenţă şi mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.”România este ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare incidenţă şi mortalitate cauzată de cancerul de col uterin, provocat în proporţie de 99% de infecţia cu HPV. Vaccinarea anti-HPV este cea mai bună metodă de prevenire a cancerului de col uterin, de aceea am extins categoria de vârstă astfel încât mai multe persoane care ar putea avea cele mai mari riscuri de infectare cu HPV să beneficieze de vaccin gratuit. În plus, pentru fetele de peste 14 ani este o ocazie să recupereze schema de vaccinare la care nu au avut acces la momentul potrivit”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă.Decizia de extindere a grupei de vârstă a avut în vedere recomandările comisiilor de Epidemiologie şi de Oncologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi ale specialiştilor din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.Vaccinarea anti-HPV se realizează la persoanele eligibile pe baza solicitărilor părinţilor/ reprezentanţilor legali, care transmit cererile către medicii de familie. Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare, iar trimestrial se solicită direcţiei de sănătate publică teritoriale numărul de doze de vaccin necesare.“Cancerul de col este o boală îngrozitoare când ajungi într-un stadiu în care devine greu tratabil şi şansa de supravieţuire este de multe ori foarte mică. De aceea este un număr mare de cazuri pe an care decedează în România, undeva peste 1800, este foarte mult, gândiţi-vă ce înseamnă asta pe zi. Din păcate, constatăm că la vârste foarte tinere începe să apară cancerul de col, vorbim de un cancer de col invaziv, dar avem foarte multe leziuni pre neoplazice pe care le putem depista la timp dacă femeia vine la screeningul periodic.Venind către medic, făcându-şi o consultaţie chiar dacă nu o doare nimic, chiar dacă nu sângerează, chiar dacă nu experimentează alte simptome neplăcute, pur şi simplu venind la control, are ocazia să facă acest screening, fie că e sau nu vaccinată, şi poate să depisteze leziunea într-un stadiu pre neoplazic, într-un stadiu puţin avansat, ceea ce asigură o vindecare absolută, să-l prinzi într-un stadiu în care poţi să-l vindeci complet şi nu într-un stadiu în care este deja invaziv”, declara recent pentru News.ro Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, medic primar obstetrică ginecologie la Spitalul Elias din Capitală.