Varianta 36 la proba de limba materna a testelor nationale

Cei 3.119 de elevi care apartin minoritatilor nationale si care sustin, marti, proba la limba materna din cadrul sesiunii speciale a testelor nationale vor avea de rezolvat varianta 36, care a fost extrasa la sediul Ministerului Educatiei.

Candidatii vor sustine examen la limba maghiara, sarba, slovaca sau la limba ucraineana. Varianta de subiect a fost extrasa de catre comisia nationala de examen la sediul Ministerului Educatiei, din cadrul a 100 de variante posibile. La ora 9.00, numarul variantei extrase a fost comunicat centrelor de testare prin intermediul postului Radio Romania Actualitati si afisat pe http://examene.edu.ro.

Calendarul sesiunii speciale a testelor nationale este urmatorul: 4 februarie - limba si literatura romana (test scris), 5 februarie - limba si literatura materna (test scris), 6 februarie - matematica, 7 februarie - Istoria romanilor sau Geografia Romaniei (test scris). In data de 9 februarie sunt programate prima afisare a rezultatelor (pana la ora 16.00) si depunerea contestatiilor (orele 16.00 - 20.00). Rezolvarea acestora este prevazuta pentru data de 10 februarie, iar rezultatele finale vor fi afisate luni, 11 februarie.

Accesul candidatilor in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul orar 7.30 - 8.30, pe baza buletinului sau cartii de identitate (a certificatului de nastere, in cazul in care candidatul nu are buletin sau carte de identitate). Candidatii care nu au asupra lor aceste documente si legitimatia de testare nu sunt acceptati in sala.

