Varianta braziliana a noului coronavirus a ajuns si in Romania. Doi barbati din Bucuresti sunt primele cazuri testate cu noua mutatie

"Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a fost informat, de catre laboratorul INBI Bals, ca in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu SARS-COV-2, cu varianta braziliana P.1. a SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat al INSP. Unul dintre cazuri este un barbat in varsta de 38 de ani , din Bucuresti, simptomatic, avand conditii medicale preexistente, fara istoric de calatorie si fara contact cunoscut cu caz confirmat cu COVID 19.Al doilea caz este un barbat, in varsta de 57 de ani, tot din Bucuresti, simptomatic, avand conditii medicale preexistente si care ar proveni dintr-un focar de colectivitate cu 3 cazuri, sursa posibila fiind unul dintre colegi. Ancheta epidemiologica pentru cele doua cazuri este in desfasurare.In urma cu 3 zile, au fost anuntate si primele doua cazuri din Romania confirmate cu varianta sud-africana a coronavirusului. De asemenea, pana in prezent au fost depistate in Romania peste 270 de infectari cu tulpina britanica.